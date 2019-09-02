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Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde, üzüm işçilerinin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kula'nın Öküz Tepesi mevkisinde meydana geldi. Çarıkbalallı Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir'e götürmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yüksel Ilgın ile 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 14'ünü ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, 3'ünü de özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı; ama herhalde düşüremedi. Öküz Tepesi'nden şarampole uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula trafik kazası üzüm işçisi

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