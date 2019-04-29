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Üzümlü'de TOKİ kura heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Erzincan’ın Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Beldesi’nde inşa edilen 363 tarım köy konutunun kura çekimi belediye toplantı salonunda yapıldı.

Üzümlü'de TOKİ kura heyecanı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- TOKİ tarafından Erzincan’ın Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Beldesi’nde inşa edilen 363 tarım köy konutunun kura çekimi belediye toplantı salonunda yapıldı.

Erzincan merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesi Altınbaşak Beldesi'nde yapımı geçen yıl başlayan ve müstakil tek katlı olarak tasarlanan 210’u 2+1, 153’ü ise 3+1 planında inşa edilen konutların büyük bölümü tamamlandı. Her konut için geniş bir bahçe alanı ayrılan projede, geleneksel mimari modernize edilerek uygulandı. Konutlarda yörenin mimarisinden esinlenerek, taş ve ahşap görünümlü cephe elemanları kullanıldı. Bugün Altınbaşak Belediye binasında yapılan kura çekimi yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda yapılan kura çekiminde 363 konut hak sahiplerini buldu.

Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat, vatandaşların talebi üzerinde 2015 yılında TOKİ Konut projesine başladıklarını belirterek, "2017 Yılında ihalesi yapılarak konutların yapımına başlandı ve bugün itibariyle konutların yüzde 80'i tamamlandı. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan TOKİ yetkililerine, müteahhit firmaya ve çalışan işçilere teşekkür ediyorum. Yeni konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Üzümlü'de TOKİ kura heyecanıÜzümlü'de TOKİ kura heyecanı

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