KADIN

Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Nerede doğduğunuzun ya da kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok ama bizi birleştiren şeyler var. Uzun saçlara sahip olan kadınların yaşadıkları sorunları bir araya getirdik.

Ancak hiçbir şey saç modelimizi değiştiremez!

Sadece uzun saçlı kadınların anlayacağı şeyler

1 / 13

Her gün olur. Her gün

Her gün olur. Her gün
2 / 13

Topuzunuz her zaman modaya uyar

Topuzunuz her zaman modaya uyar
3 / 13

Saç tokanızı evde unuttuğunuz an

Saç tokanızı evde unuttuğunuz an
4 / 13

Uzun saçlardan muzdarip olan sadece siz değiliz

Uzun saçlardan muzdarip olan sadece siz değiliz
5 / 13

Bu problemle sık karşılaşırsınız

Bu problemle sık karşılaşırsınız
6 / 13

Çok sık. Şaka yapmıyorum

Çok sık. Şaka yapmıyorum
7 / 13

En son ne zaman bir kaç kıl olmadan kulaklıklarını çıkardın?

En son ne zaman bir kaç kıl olmadan kulaklıklarını çıkardın?
8 / 13

Her saç bandı güvenilir değil

Her saç bandı güvenilir değil
9 / 13

Saçını çıkarmayı unutursan, garip görünebilir

Saçını çıkarmayı unutursan, garip görünebilir
10 / 13

Rüzgarlı bir günde Selfie? Sorun değil

Rüzgarlı bir günde Selfie? Sorun değil
11 / 13

Ve kesinlikle kırılmamış taraklar...

Ve kesinlikle kırılmamış taraklar...
12 / 13

Arkadaşlarınız, bu gibi durumlarda size gülmeye bayılır

Arkadaşlarınız, bu gibi durumlarda size gülmeye bayılır
13 / 13

Başına gelmeyen var mı?

Başına gelmeyen var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uzun saç problemleri uzun saç

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Evde Basen ve Kalça Eritmek için Egzersizler

Evde Basen ve Kalça Eritmek için Egzersizler

Boyun Düzleşmesi Belirtileri

Boyun Düzleşmesi Belirtileri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Klonlanmış gibi! Kardashian kardeşi Kylie ile aynı giyinirse...

Klonlanmış gibi! Kardashian kardeşi Kylie ile aynı giyinirse...

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.