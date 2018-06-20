Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

Ancak hiçbir şey saç modelimizi değiştiremez!
Sadece uzun saçlı kadınların anlayacağı şeyler
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Her gün olur. Her gün
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Topuzunuz her zaman modaya uyar
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Saç tokanızı evde unuttuğunuz an
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Uzun saçlardan muzdarip olan sadece siz değiliz
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Bu problemle sık karşılaşırsınız
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Çok sık. Şaka yapmıyorum
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En son ne zaman bir kaç kıl olmadan kulaklıklarını çıkardın?
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Her saç bandı güvenilir değil
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Saçını çıkarmayı unutursan, garip görünebilir
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Rüzgarlı bir günde Selfie? Sorun değil
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Ve kesinlikle kırılmamış taraklar...
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Arkadaşlarınız, bu gibi durumlarda size gülmeye bayılır
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Başına gelmeyen var mı?
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