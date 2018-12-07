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'Uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanseri fazla görülüyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

ÜROLOJİ Uzmanı Prof.

'Uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanseri fazla görülüyor'

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, sigaranın yol açtığı kanser türleri konusunda uyarılarda bulunarak, "Bize gelen kanser hastalarının yüzde 50'sinden fazlasında sebep sigara. Çok uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanserini çok fazla görüyoruz" dedi.
Kanser vakalarının artışında birçok faktörün etkili olduğunu ve koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, modern tıptaki gelişmelerle artık her evredeki kanser hastaları için umut verici tedaviler olabildiğini söyledi. Prof. Dr. Atahan, "Bilindiği gibi kanser, günümüzün en sık görülen hastalıklarından biri. Çevre faktörü, beslenme, stresli yaşam, sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi birçok faktörle birlikte artık karşımıza daha da sık çıkmaya başladı kanser. Eskiden yaşlı hastalarda görmeye alıştığımız bazı kanser vakaları günümüzde 20'li yaşlarda dahi görülmeye başlandı. Bu nedenle kansere karşı koruyucu önlemlerin alınması çok önemli" diye konuştu.
PROSTAT KANSERİ İLK 3'TE
Prostat kanserinin çok yaygın görüldüğünü, tedavisinin özellikle erken evrede kolay olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atahan, "Prostat kanseri erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türlerinden biri. Tüm kanserler arasında da ilk 3 sırada geliyor. Prostat kanseri tedavisinde erken tanı önemli. Özellikle ailesinde prostat kanseri tanısı olanlarda risk 4- 5 kat artıyor. Bu nedenle ailesinde prostat kanseri görülen kişilere erken yaşlarda yakın takibi öneriyoruz. Prostat kanserinin teşhisi için iğneyle biyopsi alıyoruz. Oldukça basit ve hastaların korkmasına gerek olmayan bir yöntem. Sadece lokal anesteziyle prostatın değişik alanlarından 10 ile 14 arası parça örneği alıyoruz. Burada bir kanser görürsek bunun önemli olup olmadığını öğreniyoruz. Hastalar erken evreden daha sonraki evrelerde gelseler de değişik tedavi seçenekleri var. Hormon tedavi yöntemleri, ışın tedavi yöntemleri gerekiyorsa kemoterapi ve ilaç yöntemleri var. Biz bu kişileri de uzun süre yaşatabiliyoruz" dedi.
Sigaranın yol açtığı kanser türleri konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Atahan, "Ben kesinlikle sigara içilmemesi taraftarıyım. Çünkü bize gelen kanser hastalarının yüzde 50'sinden fazlasında sebep sigara. Çok uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanserini çok fazla görüyoruz" diye konuştu.

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'Uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanseri fazla görülüyor'

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