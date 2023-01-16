Uzun süre toz almanıza gerek kalmayacak! Bu karışım mobilyaya toz yapışmasını önlüyor

Evdeki tozlanmayı arttıran birçok etken bulunuyor. Kimse yoğun geçen bir günün ardından tozlu bir evde dinlenmek istemese de toz almanın düşüncesi bile oldukça yorucu olabiliyor. Bu sebeple uzun süre toz almamanın yöntemleri aranıyor. Eğer ki temizlik sırasında uygun adımları izleyip temizlik hilelerinden yararlanırsak uzun süre boyunca toz almadan pırıl pırıl eşyalara sahip olabiliriz.

TOZ ALMA SPREYİ YAPIMI

Malzemeler

Zeytinyağı

Beyaz sirke

Bulaşık deterjanı

Limon esansı

Su

Boş sprey şişesi

Yapılışı

Yarım çay kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı sirke, yarım bardak su, 2 damla bulaşık deterjanı, 10 damla limon esansı (güzel koku için). Hepsini karıştırıp sprey şişesine döküyoruz. Mikrofiber beze karışımı sıkıp, bununla toz alıyoruz. Bu karışımla evde tozları aldıktan sonra uzun süre evdeki eşyaların toz tutmadığını göreceksiniz.

SU VE ŞAMPUAN

Öncelikle 2-3 sıkımlık şampuanı bir şişeye dolduruyoruz. Üzerine 1-1.5 bardak su ekliyoruz. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarıyoruz. Toz alacağınız zaman eşyalarınızın üzerine 1-2 kez püskürtüp mikrofiber bir bezle silebilirsiniz. Şampuanlı karışımı kullandıktan sonra eşyalarınızın daha yavaş tozlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda eşyalarınızın daha da parıldadığının da farkına varacaksınız.



