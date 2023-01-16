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Uzun süre toz almanıza gerek kalmayacak! Bu karışım mobilyaya toz yapışmasını önlüyor

16.01.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobilyalarda biriken tozlar sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Özellik solunum problemi yaşayan kişiler bu tozlardan oldukça fazla etkileniyor. Ancak sürekli olarak toz almak yorucu olabiliyor. Mobilyalardaki tozları uzun süre uzak tutmak için doğal ve etkili karışımlar bulunuyor. İşte günlerce toz almamanızı sağlayacak o karışım...

Uzun süre toz almanıza gerek kalmayacak! Bu karışım mobilyaya toz yapışmasını önlüyor

Evdeki tozlanmayı arttıran birçok etken bulunuyor. Kimse yoğun geçen bir günün ardından tozlu bir evde dinlenmek istemese de toz almanın düşüncesi bile oldukça yorucu olabiliyor. Bu sebeple uzun süre toz almamanın yöntemleri aranıyor. Eğer ki temizlik sırasında uygun adımları izleyip temizlik hilelerinden yararlanırsak uzun süre boyunca toz almadan pırıl pırıl eşyalara sahip olabiliriz.

TOZ ALMA SPREYİ YAPIMI

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Malzemeler

  • Zeytinyağı
  • Beyaz sirke
  • Bulaşık deterjanı
  • Limon esansı
  • Su
  • Boş sprey şişesi

Yapılışı

Yarım çay kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı sirke, yarım bardak su, 2 damla bulaşık deterjanı, 10 damla limon esansı (güzel koku için). Hepsini karıştırıp sprey şişesine döküyoruz. Mikrofiber beze karışımı sıkıp, bununla toz alıyoruz. Bu karışımla evde tozları aldıktan sonra uzun süre evdeki eşyaların toz tutmadığını göreceksiniz.

SU VE ŞAMPUAN

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Öncelikle 2-3 sıkımlık şampuanı bir şişeye dolduruyoruz. Üzerine 1-1.5 bardak su ekliyoruz. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarıyoruz. Toz alacağınız zaman eşyalarınızın üzerine 1-2 kez püskürtüp mikrofiber bir bezle silebilirsiniz. Şampuanlı karışımı kullandıktan sonra eşyalarınızın daha yavaş tozlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda eşyalarınızın daha da parıldadığının da farkına varacaksınız.


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