Uzun süren evliliklerin sırrı ayrı yatmaktan mı geçiyor?

Birçok çift aynı yatağı paylaşmanın yakınlığı ve beraberliği artırdığı görüşünde. Ancak bu durum kimi uzmanlara göre kötü etkiler bırakabilir. Almanya, Nürnberg'deki Paracelsus Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, uyku sorunları ve ilişki sorunlarının aynı anda ortaya çıkma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan bir psikoterapist, 'birlikte yatmanın yararları varken, bir partnerin sorunlu uyku ya da sinir bozucu yatak alışkanlıkları diğerini etkileyebilir ve stres hormonu kortizol üretimini artırabilir, böylece çiftleri bir bütün olarak etkileyen sorunlara neden olabilir” diyor.

Berkeley Üniveristesi’nden çalışmanın yazarı ve psikolog Amie Gordon da, “Kötü uyku bizi daha bencil hale getirebilir. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı partnerimizin ihtiyaçlarının önüne koymaya başlarız. Bazı çiftler ayrı uyumanın ilişkilerini daha sağlam hale getirdiğini düşünüyor” diye konuşuyor.

Uzmanlar, dinlenmiş hissetmenin, hayatı daha fazla odak ve kontrolle yönetmenize yardımcı olabileceğini ve bunun da ilişkinizde daha fazla mutluluk hissetmenizi sağlayabileceğini söylüyor. Better Sleep Council tarafından yapılan 2012 tarihli araştırma, dört çiftten birinin daha iyi bir gece için ayrı uyuduğunu göstermişti.