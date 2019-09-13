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Uzun süren evliliklerin sırrı ayrı yatmaktan mı geçiyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 13.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Aynı yatağı paylaşmak, aynı yastığa baş koymak kötü etkilere yol açabilir mi? Yeni yapılan araştırmalara göre gece ayrı yatakları paylaşan çiftlerin evlilikleri daha uzun ömürlü oluyor. Bununla birlikte, aynı yatakta yatan çiftler, horlama, kötü hijyen ve kötü uyku pozisyonları yüzünden kötü etkiler yaşıyorlar. Çünkü bu etkiler sağlık sorunlarına, cinsel işlev bozukluklarına ve evlilikte sorunlara yol açabiliyor.

Uzun süren evliliklerin sırrı ayrı yatmaktan mı geçiyor?

Birçok çift aynı yatağı paylaşmanın yakınlığı ve beraberliği artırdığı görüşünde. Ancak bu durum kimi uzmanlara göre kötü etkiler bırakabilir. Almanya, Nürnberg'deki Paracelsus Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, uyku sorunları ve ilişki sorunlarının aynı anda ortaya çıkma eğiliminde olduğunu gösterdi.

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Araştırmaya katılan bir psikoterapist, 'birlikte yatmanın yararları varken, bir partnerin sorunlu uyku ya da sinir bozucu yatak alışkanlıkları diğerini etkileyebilir ve stres hormonu kortizol üretimini artırabilir, böylece çiftleri bir bütün olarak etkileyen sorunlara neden olabilir” diyor.

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Berkeley Üniveristesi’nden çalışmanın yazarı ve psikolog Amie Gordon da, “Kötü uyku bizi daha bencil hale getirebilir. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı partnerimizin ihtiyaçlarının önüne koymaya başlarız. Bazı çiftler ayrı uyumanın ilişkilerini daha sağlam hale getirdiğini düşünüyor” diye konuşuyor.

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Uzmanlar, dinlenmiş hissetmenin, hayatı daha fazla odak ve kontrolle yönetmenize yardımcı olabileceğini ve bunun da ilişkinizde daha fazla mutluluk hissetmenizi sağlayabileceğini söylüyor. Better Sleep Council tarafından yapılan 2012 tarihli araştırma, dört çiftten birinin daha iyi bir gece için ayrı uyuduğunu göstermişti.

DAHA ÇOK KADINLAR AYRI YATMAK İSTİYOR

Bununla birlike ayrı odalarda yatma fikrini genellikle kadınlar öneriyor. Bu kadınların daha hassas oluşuna ve hormonal değişikliklerine bağlanıyor.

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Konu hakkında konuşan Jill Goebel adındaki kadın da bu araştırmayı onaylayan bir açıklama yaparak şöyle konuşuyor: 'Ben de bazı geceler eşimle ayrı yatmayı tercih ediyorum. Onun horlamaya başlaması benim uykuya dalmamı engelliyor. Eşimle haftada birkaç kez ayrı yatmaya başladık. Bu ilişkimizi güvenli tarafa aldığımızı gösteriyor. İkimiz de böyle daha mutluyuz.'


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Anahtar Kelimeler:
ayrı yatmak çiftlerin ayrı uyuması

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