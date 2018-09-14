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Uzun ve dolgun kirpikler için 10 maskara hilesi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Makyajın en önemli tamamlayıcılarından biri maskaradır. Kirpikleri ok gibi gösterir, bakışları güçlendirir. Bu yüzden doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Çünkü bazen hiç makyaj yapmamış bile olsan, bir maskarayla günü kurtarabilirsin. Gözler ruhun aynası olduğuna göre, nasıl baktığının önemi büyük. Etkili bir maskarayla ruhunu yansıtabilirsin. Etkili bir maskarayla havanı değiştirebilirsin. Bakalım insanları etkilerken ve kendimizi ortaya koyarken kirpiklerimiz nasıl olmalı…

Uzun ve dolgun kirpikler için 10 maskara hilesi

1- Maskarayı önce kirpik uçlarına, sonra da diplerine uygula. Bu kirpiklerini daha belirgin hale getirecektir.

2- Maskara fırçasını kabından döndürerek çıkar. Böylece boyayı eşit miktarda almış olacak.

3- Maskara fırçasının ucunda topak olmuş boya varsa bunu mutlaka temizle. Yoksa kirpiklerine bulaşır.

4- Kirpiklere bulaşmış maskara topaklarını temizlemek için kulak pamuğu kullanabilirsin.

5- Alt kirpiklere maskara sürerken yukarı, üst kirpiklere maskara sürerken aşağı bakmak daha etkili bir sonuç demektir.

6-Göz kapaklarına maskara bulaşmaması için maskarayı uygulamadan önce buraya vazelin sürebilirsin. Bulaşırsa da kulak pamuğuyla temizleyebilirsin.

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7- Yapışan kirpikleri ayırmak için maskarayı makyaj temizleme suyuna batırıp, kirpiklerine uygulayabilirsin.

8- Kirpiklerinin daha uzun ve dolgun görünmesi için maskara uygulamadan önce kirpiklerine vazelin sürebilirsin.

9- Gece yatarken maskarayı güzelce temizlemek, ertesi gün süreceğin maskaranın daha iyi görünmesini sağlar.

10- Maskara gün içinde sadece bir sefer sürülür. Bu yüzden nasıl bir maskara istediğine karar ver ve en doğru şekilde uygula.

Bu da bonusu: Kuruyan maskarayı sıcak suda bekletirsen eski haline dönecektir.

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