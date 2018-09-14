Uzun ve dolgun kirpikler için 10 maskara hilesi

1- Maskarayı önce kirpik uçlarına, sonra da diplerine uygula. Bu kirpiklerini daha belirgin hale getirecektir.

2- Maskara fırçasını kabından döndürerek çıkar. Böylece boyayı eşit miktarda almış olacak.

3- Maskara fırçasının ucunda topak olmuş boya varsa bunu mutlaka temizle. Yoksa kirpiklerine bulaşır.

4- Kirpiklere bulaşmış maskara topaklarını temizlemek için kulak pamuğu kullanabilirsin.

5- Alt kirpiklere maskara sürerken yukarı, üst kirpiklere maskara sürerken aşağı bakmak daha etkili bir sonuç demektir.

6-Göz kapaklarına maskara bulaşmaması için maskarayı uygulamadan önce buraya vazelin sürebilirsin. Bulaşırsa da kulak pamuğuyla temizleyebilirsin.

7- Yapışan kirpikleri ayırmak için maskarayı makyaj temizleme suyuna batırıp, kirpiklerine uygulayabilirsin.

8- Kirpiklerinin daha uzun ve dolgun görünmesi için maskara uygulamadan önce kirpiklerine vazelin sürebilirsin.

9- Gece yatarken maskarayı güzelce temizlemek, ertesi gün süreceğin maskaranın daha iyi görünmesini sağlar.

10- Maskara gün içinde sadece bir sefer sürülür. Bu yüzden nasıl bir maskara istediğine karar ver ve en doğru şekilde uygula.

Bu da bonusu: Kuruyan maskarayı sıcak suda bekletirsen eski haline dönecektir.

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