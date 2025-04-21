Uzun yaşamanın sırrı nedir? Dünyanın en yaşlı kadını Maria Branyas Morera'nın biyolojik sırları ortaya çıktı! Bilimi şaşkına çeviren olay...

Josep Carreras Enstitüsü’nden kanser epigenetiği uzmanı Manel Esteller liderliğindeki araştırma, Branyas’ın genomunda Avrupa popülasyonlarında nadir görülen yedi genetik varyant tespit etti. Bu varyantlar, bilişsel işlev, bağışıklık, akciğer ve kalp sağlığı gibi alanlarda koruyucu etkiler sağlamış olabilir.

GÜNDE ÜÇ KASE YOĞURT

Ayrıca, Branyas’ın mitokondrilerinin genç bireylerden daha iyi çalıştığı ve bağırsak mikrobiyomunda iltihap karşıtı Bifidobacterium bakterilerinin yüksek olduğu belirlendi. Esteller, bu bakterilerin Branyas’ın günde üç kase yoğurt tüketmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

PROBİYOTİK AÇISINDAN ZENGİN BESLENMENİN ÖNEMİ

Branyas, 2020’de COVID-19’u atlatmasıyla da dikkat çekmişti. Araştırma, onun biyolojisinin, sağlıklı yaşlanma ile hastalık arasındaki farkları anlamada önemli ipuçları sunduğunu gösteriyor. Esteller, genetik avantajlar ve yaşam tarzı seçimlerinin (örneğin probiyotik açısından zengin beslenme) uzun ömürlülüğü desteklediğini vurguluyor. Bu bulgular, gelecekte yaşlanmayı yavaşlatacak ilaçlar veya müdahaleler geliştirilmesi için umut vadediyor.

“100 YAŞINDAKİ BİR BİREY GİBİ”

Branyas’ın biyolojik yaşı, kronolojik yaşından farklı bir tablo çizdi. Telomerleri, beklenildiği üzere oldukça kısalmıştı, ancak DNA metilasyonu (yaşlanmanın moleküler saati), onun 100-110 yaş aralığında bir biyolojik yaşa sahip olduğunu gösterdi. Esteller, bu durumun Branyas’ın hücrelerinin hala “100 yaşındaki bir birey gibi” işlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

ASIRLIK BİREYLERİN YAŞI DOĞRU MU TARTIŞMASI!

Branyas’ın 1907’de San Francisco’da doğduğu ve 1915’te İspanya’ya taşındığı biliniyor. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yaşı doğrulansa da, asırlık bireylerin (110 yaş ve üstü) yaşlarının doğruluğu bilim dünyasında tartışma konusu. Oxford Nüfus Yaşlanması Enstitüsü’nden Saul Newman, kötü kayıt tutmanın ve yoksul bölgelerde yaş şişirme eğiliminin bu tür rekorları şüpheli hale getirdiğini savunuyor. Branyas’ın durumunda, doğum belgeleri 1905’ten sonra düzenlenmeye başlanan Kaliforniya’da doğmuş olması, yaşının doğruluğunu desteklese de, bazı soru işaretleri devam ediyor.