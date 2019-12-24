HABER

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor.

Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor. Yöre sakinlerinden Hakkı Uçan, ekiplerin bitişikteki yapı yerine yanlışlıkla kendisine ait 2 katlı binayı yıktığını öne sürdü.
Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de geniş güvenlik önlemleri altında kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.
YANLIŞ EVİ YIKTILAR İDDİASI
Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Biz binalarımızı yaptık, kimse bize bir şey demedi. Sona binaların yıkılacağını söylediler. Biz itiraz ettik. Bize verdikleri plana göre yapılarımızı yaptık. Bu yapıların yıkılması söz konusu değildir. Bu yapılar Uzungöl’e yakışır, tabiatla uyumlu yapılar. Burada yıkılacak olan yola engel olan kulübedir, kulübe yolda olduğundan yıkılacaktı. Kulübe kaldı, evimi yıktılar’’dedi.
'BİRİNİ YIKTILAR, DİĞER KALDI'
İki evinden birinin yanlışlıkla yıkıldığını öne süren Uçan, "Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar? Gelen ekiplere derdimiz anlatmaya çalıştık, ama dinlemediler. Ellerindeki fotoğraflara göre yıkım yapıyorlar. Evimin birini yıktılar, diğeri kaldı. Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar. Eşyaları içeriden almaya müsaade dahi etmediler" diye konuştu.
Yıkım ekibi görevlileri ise ellerindeki listeye göre kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek yanlış yapı yıkımının olmadığını savundu.
YIKIMLAR SÜRECEK
Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca süreceği belirtildi. Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.

FOTOĞRAFLI

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Rasulayn’da 3 adet anti tank mayını imha edildiRasulayn’da 3 adet anti tank mayını imha edildi
Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kameradaFırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

İzmirlilerin su çilesi! 2 gün oldu, kuyruklar oluştu

Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp kadının parçalanmış cesedi bulundu

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.