Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, binbir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan için şehit veren babalar başta olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Uzunkaya, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ömrünün en güzel çağını anne ve babasız geçiren, anne ve babasız büyümek zorunda kalan evlatlara sahip çıkılması ve onların yüzlerinin güldürülmesi gerektiğini belirtti.

Celal Uzunkaya, "Binbir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan için şehit veren saygıdeğer babalar başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yetiştiren, tüm babalarımızın gününü tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

