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Vadi Açıkhava'da "Karadeniz Gecesi" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:37 | Son Güncelleme

"Karadeniz Gecesi" konserinde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Merve Yavuz, Ekin Uzunlar, İmera ve Öykü Gürman hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Karadenizliler ve Karadeniz kültürünü sevenler, Vadi Açıkhava'da düzenlenen "Karadeniz Gecesi"nde bir araya geldi.

Atlantis Yapım'ın desteğiyle gerçekleştirilen konserde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Merve Yavuz, Ekin Uzunlar, İmera ve Öykü Gürman sahne aldı.

Yoğun ilginin yaşandığı programda, müzikseverler sanatçılara horon ve kolbastı oynayarak eşlik etti.

Konserde, kemençesiyle sahne alan Ekin Uzunlar "The Godfather" ve "Game of Thrones" eserlerini seslendirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden "İmera" adlı müzik grubu da sevilen şarkılarının yanı sıra Erkin Koray'ın "Fesuphanallah" adlı eserini seyircilerle birlikte söyledi.

Konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Öykü Gürman, uzun zaman sonra İstanbul'da konser verdiğini belirterek, mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Gürman, rol aldığı "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizinin çekimlerinin devam etmesinden dolayı sürekli Trabzon'da kaldığını söyleyerek, "Oyunculuğun yanı sıra ayda 4 konser veriyorum ama Vadi Açıkhava çok özel bir yer. İlk defa burada sahneye çıkacağım." dedi.

Öykü Gürman'a konserde Koliva grubu ve Tuna Kiremitçi konuk sanatçı olarak eşlik etti.

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Ekin Uzunlar İmera Karadeniz Gecesi Merve Yavuz öykü gürman

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