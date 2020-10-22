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Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Çin'de bir güvenlik görevlisinin, hamile bir kedinin üzerine kaynar su dökmesi öfkeye neden oldu. Dehşet veren olay, kedi ve dört yavrunun ölümüyle sonuçlandı.

Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu

The Paper gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan adam Çin'in Taiyuan kentinde hamile bir kediye saldırıda bulundu. Kedinin üzerine kaynar su döken adam, çalıştığı şirket tarafından işten çıkartılırken kedinin tedavisini de şirket yönetimi üstlendi.

Ancak ağır yaralı bir şekilde veterinere götürülen kedi, çabalara rağmen yaralarına yenik düştü ve karnındaki 4 yavruyla birlikte öldü.

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Polis tarafından sorgulanan adamın ne ceza alacağı belli değil ancak hukuk uzmanları, yetersiz hayvan yasası nedeniyle ciddi cezalarla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Çin'in Twitter benzeri Weibo sitesinde trend olmasının ardından öfkeye yol açtı ve birçok kişi hükümetten hayvan istismarı yasalarını bir an önce uygulamaya almasını istedi.

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