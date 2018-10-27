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Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Eşinin şiddetine dayanamadığı için 2 çocuğu ile birlikte Ankara’da yaşayan ailesinin yanına kaçan kadın, kocası tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kocası tarafından katledilen kadının babası Kenan Özkaragöz, “Kadına şiddet bitsin artık. Benim gibi başka babalar yanmasın” diyerek feryat etti.

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Olay, 23 Ekim 2018’de akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden 2 çocuk annesi Elmas Demir (26), 10 yıllık eşi Vahdet Demir’den (30) gördüğü şiddete dayanamadı. Çocukları H.D. (9) ve T.D.’yi (6) yanına alan Demir, 2 ay önce Ankara’da yaşayan ailesinin yanına kaçtı. Vahdet Demir, aylar sonra barışma bahanesiyle eşi ve eşinin ailesiyle irtibata geçti. Ankara’ya gelen Demir’i Elmas Demir’in babası Kenan Özkaragöz karşıladı ve kaldıkları eve götürdü. Ancak yıllarca şiddete maruz kalan Elmas Demir, kocasıyla görüşmek istemedi. Bunun üzerine İstanbul’a geri döneceğini söyleyen Vahdet Demir, otobüs bileti alacağını söyleyerek saat 16.00 sıralarında evden ayrıldı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Elmas Demir’in müzisyen olan babası Kenan Özkaragöz ile ağabeyi Evren Özkaragöz, işe gitmek için saat 19.30 sıralarında evden ayrıldı. Bilet almaya giden Vahdet Demir ise saat 20.00’da eve geri geldi. Bavulunu alacağını, ama öncesinde lavaboya gitmesi gerektiğini söyleyen Vahdet Demir, lavabodan çıktığında eşinin annesi ile çocukları H.D. ve T.D.’yi bıçak zoruyla bir odaya kilitledi. Mutfaktaki eşinin yanına giden Demir, eşini önce sırtından, ardından ise kalbinden bıçaklamaya başladı. 8 yerinden bıçaklanan Elmas Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Katil koca, kilitlediği odanın kapısını açarak eşinin annesine, “Kızını öldürdüm, git bak” dedi ve evden kaçtı.

'CİNAYET PLANLI'

Hemen mutfağa giden anne, kızının kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi. Çığlık sesini duyup hemen eve koşan komşular, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmalara başladı. Olay mahallini abluka altına alan polis, katil zanlısı kocayı olay yerinden çok uzaklaşmadan kıskıvrak yakaladı. Katil zanlısı Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SALON KAPISINDAKİ İÇTE DURAN ANAHTARI DIŞ TARAFA KOYUYOR"

Cinayete kurban giden kadının ağabeyi Evren Özkaragöz, kardeşinin 10 yıllık evli olduğunu belirterek, “2 tane çocukları var. Kardeşim 2 ay önce kaçarak annemlere sığındı. Gitmek istemediğini ve şiddet gördüğünü söyledi. Bizde tam ne olduğunu bilmiyorduk. ‘Kocandır, 2 tane çocuğunuz var. Biz aranızı düzeltiriz’ dedik. O kişi de geldi. Onu ağırladık. 2 çocuk olduğu için bizde onları barıştırmaya çalıştık. Biz 19.30 sıralarında evden çıkıyoruz. Oda gündüz salon kapısındaki içte duran anahtarı dış tarafa koyuyor. Sonra saat 16.00 gibi bilet almak için evden çıkıyor. Daha sonra saat 20.00 gibi eve geliyor. ‘Otobüs saatim geliyor ama ben bir lavaboya gideyim’ diyor” ifadelerini kullandı.

Lavabo ile mutfak kapılarının karşı karşıya olduğunu belirten ağabey Özkaragöz, “Kardeşim de mutfakta çay yapıyor. O sırada bu şahıs lavabodan çıkarak kendi çocuklarına ve anneme bıçak sallayarak onları bir odaya kilitliyor. Daha sonra mutfağa giriyor ve kardeşime arkadan bir darbe vuruyor. Otopsiye bizzat girdim, 2 bıçak kalbinden, 2 yan tarafından kolunda ve arkasından bıçaklamış” diye konuştu.

Ağabey Kenan Özkaragöz, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
“Tabi tüm bunların dışında, bu şahıs eve gelmeden önce, arkadaşlarına ‘Bana bir şey olursa anneme babama haber verin ve bu eşyalarımı memleketime yollayın’ demiş. Bu işi planlayarak yapıyor yani. Planlı bir şekilde geliyor, kapı kilidini ayarlıyor sonra lavaboya giriyor ve bıçağı çıkartıp mutfakta bu olayı yapıyor. 2 çocuk kaldı geride ve ben onlara sonuna kadar bakacağım inşallah. Tasarlanarak işlenmiş cinayet, bu yüzden müebbet versinler istiyorum. Ayrıca kızı öldürdükten sonra annemin yanına gidip, ‘Kızını öldürdüm git bak içeri’ diyor ve kaçıyor.”

Hayatını kaybeden kadının babası Kenan Özkaragöz ise “Bu şahıs 10 yıldan beri asker kaçağı. Ağabeyinin kimliğini kullanıyordu. Kızım o şahsın yaptığı şiddetleri anlatsa ben onu içeri almazdım. Ben yuvanın kurtulması için elimden geleni yaptım. Bu kadına şiddet bitsin artık. Benim gibi başka babalar yanmasın” şeklinde konuştu.
Öte yandan, acımasızca katledilen anne Elmas Demir'in, olayın yaşandığı gün küçük çocuğu T.D. ile çektiği video yürekleri burktu.

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Ankara elmas demir kadın cinayeti

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