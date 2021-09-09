HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vaiz eşini boğarak öldürdü, kendini bıçakla yaraladı! Cani müezzinin aldığı ceza belli oldu

Vaiz eşini boğarak öldürdü, kendini bıçakla yaraladı! Cani müezzinin aldığı ceza belli oldu

09.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te 39 yaşındaki vaiz eşi Özlem Güneş'in başka bir erkekle saçı açık şekilde telefonda görüntülü konuştuğunu ve bir erkekle selfie çektikleri fotoğraflarını gördüğünü iddia eden müezzin Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürdü. Güneş, çıkarıldığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Vaiz eşini boğarak öldürdü, kendini bıçakla yaraladı! Cani müezzinin aldığı ceza belli oldu

Geçen yıl 5 Eylül'de müezzin Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülküf Güneş, eşini boğdu. Polisi arayarak durumu bildiren Zülküf Güneş'in de bileği ile boğazından yaralandığı görüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Zülküf Güneş tutuklandı.

Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, şüphelinin cezadan kaçmak amacıyla kendisini yaraladığını tespit etti. Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Zülküfü Güneş'in yargılanmasına devam edildi.

"ERKEKLE SAÇI AÇIK ŞEKİLDE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ"

Zülküf Güneş bir önceki duruşmada "2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde, görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.

"BENDEN AYRILACAĞINI SÖYLEDİ"

Söz sözü sorulan Zülküf Güneş "Eşim, Türkiye'ye döndükten sonra tanık B.G. ile selfie pozlarını gördüm. Üzerine gidip sorunca da 'Ben senden ayrılacağım ve B.G. ile devam edeceğiz' demişti" diye konuştu.

TANIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya bugün tanık olarak katılan B.G., Zülküf Güneş'in iddialarını kabul etmeyerek, Özlem Güneş ile birlikte görevli olarak hacca gittiklerini, ailece görüştüklerini belirterek "Özlem Hanım'la herhangi bir evlilik planı yapmadım. Sanığın bu yöndeki savunmaları doğru değildir" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesi ve savunmaların alınmasının ardından Zülküf Güneş'i kasten insan öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Cemile Şenel cinayetinde yeni gelişme!Cemile Şenel cinayetinde yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.