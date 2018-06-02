KADIN

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
GENEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Vajina estetiğinde vajinal dudak küçültme, kızlık zarı dikilmesi, klitorisi ufaltma, vajina üzerinde yağ alımı (tüylü bölgedeki) gibi estetik amaçlı uygulamaların olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, cinsel isteği arttırıcı operasyonlardan bahsetti.

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Vajina daraltma (sıkılaştırma), iç dudak estetiğinden sonra en çok tercih edilen vajina estetiği operasyonlarından biridir. Normal doğum ya da ileri yaş nedeniyle vajina bölgesinde oluşan gevşekliklerin tedavisinde uygulanır. Vajina daraltma cerrahisi lazer, radyo frekans veya direkt cerrahi ile tedavi edilebilir. Muayene sırasında mevcut durum değerlendirildikten sonra kullanılacak yönteme karar verilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer. Ameliyat sonrası çok fazla ağrı olmaz. 3-4 saatlik bir istirahatten sonra hasta taburcu edilebilir. Lazer ya da radyo frekans uygulanacaksa ameliyathaneye gitmeden muayenehane ortamında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi kremler uygulandıktan sonra yapılan uygulama 20-25 dakika kadar sürer. İşlem sonrasında hasta direkt günlük hayatına dönebilir.

Vajinadaki labium (dudak) sorunu genetiktir. Doğuştan gelir. Birçok kadında özgüven eksikliğine neden olabilir. Partnerine itici gelebildiğinden dolayı ya da görüntüsünden memnun olmadığından dolayı hastanın psikolojisi olumsuz etkilenebilmektedir.

Vajen dışı dudaklardan kurtulmak çok basit ve kısa bir operasyonla mümkündür. İşlem sonrası cinsel istekte azalma olmaz. Hasta yaklaşık 2 hafta sonra normal cinsel hayatına başlayabilir. Hastanede kalış gerektirmez. Hissiyat kaybı olmadan tam tersine, daha çok his ile günlük hayata hızlı bir şekilde dönülür. Çok sık yapılan genital ameliyatlardan biridir. Hastanede yatış gerektirmeyen en basit ve en başarılı operasyonlardandır.

Klitoris büyüklüğü şikayetiyle kliniğe yapılan başvuruların birçoğunda aslında böyle bir sorunun olmadığı görülür. Klitoris büyüklüğü ender rastlanan bir durumdur. Hastalar klitoris bölgesindeki deri fazlalığını “klitoris büyüklüğü” olarak algılayabilir. Klitorisin hasta ayakta iken iki dış dudak arasında çok kapalı durmaması hastayı estetik olarak rahatsız etmektedir. Ancak iki dudağın yapışık (çok kapalı hali) yalnızca kız bebeklerde görülen bir durumdur. Büyüdükçe dudakların açılması normaldir.

Ergenliğe girdikten sonra klitoris de büyür. Yetişkin kadınlarda klitorisin kapalı durduğu görülmemektedir. Ancak çok fazla açıklık varsa klitorisin büyük olup olmadığı kontrol edildikten sonra büyükse küçültme ameliyatı yapılır. Klitoris büyük olmamakla birlikte üzerinde deri fazlalığı varsa iç dudak estetiği ameliyatı ile birlikte deri fazlalığı ortadan kaldırılabilir. Bazı kadınlarda da dış dudaklarda çökme olabilir ya da yeterince hacimli değildir. Bu durumda dış dudaklara dolgu yapılır ya da hastanın kendi yağı transfer edilir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
www.drtanerusta.com
Instagram: /drtanerusta

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vajina estetiği vajinal dudak küçültme vajina üzerinde yağ alımı

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Ebru Şallı hakkında şok iddia!

Ebru Şallı hakkında şok iddia!

Survivor'da Hakan Hatipoğlu'na babalık müjdesi! Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Survivor'da Hakan Hatipoğlu'na babalık müjdesi! Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Korkunç fotoğraflar, rimelinizi düzgün bir şekilde çıkarmazsanız neler olacağını gözler önüne seriyor

Korkunç fotoğraflar, rimelinizi düzgün bir şekilde çıkarmazsanız neler olacağını gözler önüne seriyor

Metabolizmayı iyileştirmenin 7 yolu

Metabolizmayı iyileştirmenin 7 yolu

İlginizi Çekebilir

Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Vajinadaki problemler cinsel ilişkiden soğutuyor!

Vajinadaki problemler cinsel ilişkiden soğutuyor!

Bu Gece 11'lere Kadar Oturmak Yok: Uygulayacağınız Bu 4 Yöntem Çocukların Uyku Saatini Geriye Alacak

Bu Gece 11'lere Kadar Oturmak Yok: Uygulayacağınız Bu 4 Yöntem Çocukların Uyku Saatini Geriye Alacak

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Bakımı Kolay ve Karanlığı Seven 12 Ev Bitkisi

Bakımı Kolay ve Karanlığı Seven 12 Ev Bitkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Hayata Yeniden Başlayanlara

Hayata Yeniden Başlayanlara

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.