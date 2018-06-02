Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Vajinadaki labium (dudak) sorunu genetiktir. Doğuştan gelir. Birçok kadında özgüven eksikliğine neden olabilir. Partnerine itici gelebildiğinden dolayı ya da görüntüsünden memnun olmadığından dolayı hastanın psikolojisi olumsuz etkilenebilmektedir.

Vajina daraltma (sıkılaştırma), iç dudak estetiğinden sonra en çok tercih edilen vajina estetiği operasyonlarından biridir. Normal doğum ya da ileri yaş nedeniyle vajina bölgesinde oluşan gevşekliklerin tedavisinde uygulanır. Vajina daraltma cerrahisi lazer, radyo frekans veya direkt cerrahi ile tedavi edilebilir. Muayene sırasında mevcut durum değerlendirildikten sonra kullanılacak yönteme karar verilir. Ameliyat yaklaşık 15-20 dakika sürer. Ameliyat sonrası çok fazla ağrı olmaz. 3-4 saatlik bir istirahatten sonra hasta taburcu edilebilir. Lazer ya da radyo frekans uygulanacaksa ameliyathaneye gitmeden muayenehane ortamında gerçekleştirilebilir. Lokal anestezi kremler uygulandıktan sonra yapılan uygulama 20-25 dakika kadar sürer. İşlem sonrasında hasta direkt günlük hayatına dönebilir.

Vajen dışı dudaklardan kurtulmak çok basit ve kısa bir operasyonla mümkündür. İşlem sonrası cinsel istekte azalma olmaz. Hasta yaklaşık 2 hafta sonra normal cinsel hayatına başlayabilir. Hastanede kalış gerektirmez. Hissiyat kaybı olmadan tam tersine, daha çok his ile günlük hayata hızlı bir şekilde dönülür. Çok sık yapılan genital ameliyatlardan biridir. Hastanede yatış gerektirmeyen en basit ve en başarılı operasyonlardandır.

Klitoris büyüklüğü şikayetiyle kliniğe yapılan başvuruların birçoğunda aslında böyle bir sorunun olmadığı görülür. Klitoris büyüklüğü ender rastlanan bir durumdur. Hastalar klitoris bölgesindeki deri fazlalığını “klitoris büyüklüğü” olarak algılayabilir. Klitorisin hasta ayakta iken iki dış dudak arasında çok kapalı durmaması hastayı estetik olarak rahatsız etmektedir. Ancak iki dudağın yapışık (çok kapalı hali) yalnızca kız bebeklerde görülen bir durumdur. Büyüdükçe dudakların açılması normaldir.

Ergenliğe girdikten sonra klitoris de büyür. Yetişkin kadınlarda klitorisin kapalı durduğu görülmemektedir. Ancak çok fazla açıklık varsa klitorisin büyük olup olmadığı kontrol edildikten sonra büyükse küçültme ameliyatı yapılır. Klitoris büyük olmamakla birlikte üzerinde deri fazlalığı varsa iç dudak estetiği ameliyatı ile birlikte deri fazlalığı ortadan kaldırılabilir. Bazı kadınlarda da dış dudaklarda çökme olabilir ya da yeterince hacimli değildir. Bu durumda dış dudaklara dolgu yapılır ya da hastanın kendi yağı transfer edilir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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