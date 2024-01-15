Vajinada kaşıntı neden olur, nasıl geçer? Vajina kaşıntısı tehlikeli mi?

Vajina kaşıntısı, alerjik ve kimyasal maddeler veya menopoz nedeniyle görülen ağrılı semptomlardır. Vajina kaşıntısının birçok sebebi bulunmaktadır. Bazı cilt sorunları veya cinsel yolla bulaşan hastalıkların sonucunda ortaya çıkan semptomlar olabilir. Nadir görülen durumlarda, stres veya vulva kanseri sebebiyle vajinal kaşıntı görülebilir. Vajinal kaşıntı her zaman endişe kaynağı değildir. Bununla birlikte, kaşıntı şiddetliyse veya kaşıntının altında yatan bir sorun olduğundan şüpheleniliyorsa mutlaka bir uzman doktora danışılmalıdır. Doktor, muayene ve çeşitli testler yoluyla vajinal kaşınmaya neden olan sorunları tespit edebilir. Bununla birlikte, bu rahatsızlık veren semptomlara yönelik uygun tedavi şekli önerilir.

Vajinal kaşıntı nedir?

Vajina; vulva adı verilen üreme sisteminin dışına açılan bölge ile karın içine ulaşan rahim ve rahim ağzı arasında köprü görevi gören, çok sayıda salgının bulunduğu esnek yapıdaki bölgedir. Vulvada ortaya çıkan fizyolojik olaylar veya sağlık sorunları vajinayı olumsuz etkileyebildiği gibi, rahim bölgesinde oluşan çeşitli sorunlar vajinada bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkması için uygun ortamı oluşturabilir. Vajinada kaşıntı ise bu sağlık sorunlarının bir semptomu olarak görülebilir.

Vajinal kaşıntısı yaşayan kişiler, bu durumun sebepleri ve çözümü noktasında araştırma yapar. Örneğin, "Vajinal kaşıntı kendiliğinden geçer mi?" sorusu sorulabilir. Sıklıkla sorulan sorulan birilerden de "Kadınlarda özel bölge kaşıntısı neden olur?" sorusudur. Bu sorunun yanıtları ise şu şekilde olabilir:

Mantar enfeksiyonu: Birçok kadın hayatı boyunca en az 1 kez mantar enfeksiyonu geçirir. Gebelik, diyabet, cinsel ilişki, antibiyotikler, immün sistem bozukluğu gibi faktörler mantar oluşumuna neden olabilir.

Birçok kadın hayatı boyunca en az 1 kez mantar enfeksiyonu geçirir. Gebelik, diyabet, cinsel ilişki, antibiyotikler, immün sistem bozukluğu gibi faktörler mantar oluşumuna neden olabilir. Bakteriyel vajinosis: Sağlıklı yapıdaki bir vajenin dengeli mikrobik yapısı bulunur. Mikrobik dengenin bozulması enfeksiyona sebep olur. Kaşıntı ile beraber yanma, akıntı ve bir koku ortaya çıkar.

Sağlıklı yapıdaki bir vajenin dengeli mikrobik yapısı bulunur. Mikrobik dengenin bozulması enfeksiyona sebep olur. Kaşıntı ile beraber yanma, akıntı ve bir koku ortaya çıkar. Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar: Genital siğiller, trikomonas, gonore gibi hastalıklar da kaşıntı yapar.

Genital siğiller, trikomonas, gonore gibi hastalıklar da kaşıntı yapar. Menopoz: Hormon dengesinin değişmesine bağlı olarak vajina duvarlarında incelme ve kuruma meydana gelir. Bu da hassasiyeti artırarak kaşıntıya sebep olabilir.

Hormon dengesinin değişmesine bağlı olarak vajina duvarlarında incelme ve kuruma meydana gelir. Bu da hassasiyeti artırarak kaşıntıya sebep olabilir. Emzirme dönemi: Emzirme döneminde hormon değişimine bağlı olarak kaşıntı görülebilir.

Emzirme döneminde hormon değişimine bağlı olarak kaşıntı görülebilir. Kimyasal tetikleyiciler: Kremler, vajinal duşlar, kontraseptif kremler, deterjanlar, sabunlar, tuvalet kağıtları, yumuşatıcılar kaşıntı sebebi olabilir.

Kremler, vajinal duşlar, kontraseptif kremler, deterjanlar, sabunlar, tuvalet kağıtları, yumuşatıcılar kaşıntı sebebi olabilir. Lichen sklerozis: Vulvada beyaz alanlar oluşturan, nadir görülen bir durumdur. Daha çok menopoz, diyabet hastaları, tiroid hastalarında görülür. Kaşıntı yapar.

İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerde, bölgenin ıslak kalması kaşıntıya neden olabilir. Aynı şekilde temizliğin sağlanamaması durumunda enfeksiyon ve kaşıntı ortaya çıkabilir.

Vajina kaşıntısı nasıl geçer?

"Vajinada kaşıntı nasıl geçer?" sorusunun en doğru yanıtını uzman bir hekim verecektir. Hekim, rahatsızlığı yaşayan kişiye özel tedavi yöntemleri ile kaşıntının giderilmesini hedefler. Vajinal kaşıntının sebepleri değişik nedenlere bağlı olabilir. Bu sebeple tedavi öncesi kaşıntının kaynağını tespit etmek gerekir. Mantar, bakteri ve virüs enfeksiyonlar gibi kaşıntı oluşturan durumların tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. Uygulanan yanlış işlemler sonucunda eğer varsa enfeksiyon daha da kötüleşebilir. Sıklıkla görülen vajinal mantar enfeksiyonunun tedavisinde ise antifungal etken maddeli krem, vajinal kaşıntı kremi veya fitil, gerektiğinde de ağızdan tablet kullanımı önerilir.

Aşırı vajina kaşıntısı nasıl geçer?

Öncelikle fiziki muayene yapılır. Bu durumun altında yatan sebebin anlaşılması için kültür alınması gerekli olabilir. Kaşıntıya neden olan birçok sebep bulunur. Şikayetin geçmesi için evde uygulanacak tedaviler çoğu zaman yetersiz kalır. Bu nedenle mutlaka uzman bir doktora başvurularak gerekli tedavinin alınması önerilir.

Tedavi kaşıntının sebeplerine göre değişiklik gösterir. Enfeksiyon kaynaklı oluşan vajina kaşıntıları için ilaç tedavisi uygulanır. Kaşıntı sürtünmeye veya bazı genital temizlik ürünlerinden dolayı görülüyorsa, alerjenden uzaklaşma gibi tedaviler uygulanabilir. Tedavide önerilen ilaçlar çoğunlukla oral yolla alınan tabletleri içerir. Bununla birlikte, bazı merhem ve kremler gibi topikal uygulamalar da önerilebilir.

Vajinal kaşıntı için evde ne yapılabilir?

"Vajinal kaşıntı evde nasıl geçer?" sorusunun yanıtını merak edenler için evde uygulanabilecek bazı doğal çözümler bulunur. Ancak bu çözümlerin tıbbi bir tedavinin yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, bu tür çözüm yolları herkes için uygun değildir. Bu yüzden öncelikle doktora danışılması önerilir. Vajinal kaşıntı için evde uygulanabilecek doğal çözümlerden bazıları şu şekildedir: