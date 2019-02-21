Vajinada sürekli bir ağrı hissi depresif vajina (Vulvodini) nedeni olabilir!

Sex and the City dizisini izlediyseniz Charlotte'un doktora vajinasının depresyonda olduğunu söylediği bölümü hatırlayabilirsiniz. Bunun eğlenceli bir hikaye olduğunu düşünmüş olabilirsiniz, ancak gerçek aslında çok daha ciddi.

Vulvodini olarak da bilinen bu durum inanılmaz derecede acı verdiği için vajina depresyonu olarak da anılıyor. Durumun kadınların yaklaşık yüzde 15'ini etkilediği düşünülüyor ve ana semptomu vulva ve çevresinde kalıcı bir ağrı olarak ifade ediliyor.

VULVODİNİ NEDİR?

Açıklanamayan bir genital ağrı sendromu, ulusal sağlık sistemine göre Vulvodini her yaştan kadını etkileyebilir. Acı, yanma, şişlik ve batma gibi zonklama, sadece düz ağrı ve kaşıntı ana belirtilerdir. Bu durum kısa süreli ancak uzun süreli de olabilir. Tampon takarken ya da seks sırasındaki temas sonrası ağrı tetiklenebilir. Ağrı kalça bölgesine ve iç bacaklara da yayılarak şiddetini artırabilir.

TEDAVİ ŞEKLİ NASIL?

Vajina depresyonu için genellikle anestezik jel ve antidepresanlar gibi reçeteli ilaçlar öneriliyor. Acıyı hafifletmek için evde yapacaklarınız ise % 100 pamuklu iç çamaşırı, kokulu hijyen ürünlerinden kaçınmak ve vajina bölgesine soğuk kompresler uygulamak.