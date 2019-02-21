KADIN

Vajinada sürekli bir ağrı hissi depresif vajina (Vulvodini) nedeni olabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Vajina da depresyona giriyor. Daha önce duydunuz mu bilmiyoruz ama milyonlarca kadın bu nedenle acı çekiyor. Neyse ki yapılan yeni çalışmalar 'depresif vajina' olarak bilinen bu tıbbi durumdan muzdarip kadınlar için yeni umutlar vaat ediyor.

Vajinada sürekli bir ağrı hissi depresif vajina (Vulvodini) nedeni olabilir!

Sex and the City dizisini izlediyseniz Charlotte'un doktora vajinasının depresyonda olduğunu söylediği bölümü hatırlayabilirsiniz. Bunun eğlenceli bir hikaye olduğunu düşünmüş olabilirsiniz, ancak gerçek aslında çok daha ciddi.

Vulvodini olarak da bilinen bu durum inanılmaz derecede acı verdiği için vajina depresyonu olarak da anılıyor. Durumun kadınların yaklaşık yüzde 15'ini etkilediği düşünülüyor ve ana semptomu vulva ve çevresinde kalıcı bir ağrı olarak ifade ediliyor.

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VULVODİNİ NEDİR?

Açıklanamayan bir genital ağrı sendromu, ulusal sağlık sistemine göre Vulvodini her yaştan kadını etkileyebilir. Acı, yanma, şişlik ve batma gibi zonklama, sadece düz ağrı ve kaşıntı ana belirtilerdir. Bu durum kısa süreli ancak uzun süreli de olabilir. Tampon takarken ya da seks sırasındaki temas sonrası ağrı tetiklenebilir. Ağrı kalça bölgesine ve iç bacaklara da yayılarak şiddetini artırabilir.

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TEDAVİ ŞEKLİ NASIL?

Vajina depresyonu için genellikle anestezik jel ve antidepresanlar gibi reçeteli ilaçlar öneriliyor. Acıyı hafifletmek için evde yapacaklarınız ise % 100 pamuklu iç çamaşırı, kokulu hijyen ürünlerinden kaçınmak ve vajina bölgesine soğuk kompresler uygulamak.

Bununla birlikte, yeni araştırmalar vulvodini hastası olan milyonlarca kadının hayatını iyileştirmenin alternatif bir yolunu bulmuş olabilir. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, grup terapisinin semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

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Genital Sistem Dergisi'nde yayınlanan çalışma, altı ay süren "dikkatlilik temelli grup bilişsel davranış terapisi" ne katıldıktan sonra, rahatsızlığı olan kadınların çoğunda semptomlarında önemli iyileşmeler olduğunu gösteriyor. Genellikle depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan bilişsel davranışçı terapi (CBT), insanların düşünce ve davranış şeklini değiştirerek sorunları yönetmelerine yardımcı olan bir tür konuşma terapisidir.

*Böyle bir sorununuz varsa uzman bir hekime görünmeyi ihmal etmemelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
vajina depresyonu Vulvodini sorunu

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