KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Vajinal akıntı için ilaç kullanmak gerekir mi? Vajinal akıntı tedavisini renkler belirliyor

Vajinal akıntı için ilaç kullanmak gerekir mi? Vajinal akıntı tedavisini renkler belirliyor

Betül Songur Betül Songur 15.02.2021 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vajinal akıntı için ilaç kullanmak gerekir mi? Vajinal akıntı tedavisini renkler belirliyor

Vajinal akıntı farklı nedenlerden dolayı oluşabilir. Altında yatan nedenleri anlamak için akıntının rengi dikkate alınır. Birçok renkte olabilen vajinal akıntının yalnızca birkaçı sağlık bir vücudu işaret eder. Vajinal akıntı tedavisi içinse rengine göre karar verilir. Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Sinan Akkurt, vajinal akıntı ve renkleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Vajina ve rahim ağzındaki küçük bezlerden salgılanan sıvının vajinal akıntı olarak adlandırıldığını kaydeden Dr. Sinan Akkurt, “Bu sıvı yaşlanmış hücrelerin ve birikintilerin atılımını yapmak üzere her gün vajinadan salınarak vajinayı ve üreme sistemini temiz ve sağlıklı tutar.” dedi. Vajinal akıntının renk, miktar ve tutarlığının kişiden kişiye değiştiğini belirten Dr. Sinan Akkurt, ayrıca kişinin adet döngüsüne bağlı olarak da günden güne değişebileceğini söyledi. Dr. Akkurt adet döngüsüne paralel olarak akıntı renklerini şöyle özetledi:

1 - 5. günler: Döngünün başlangıcında, vücut rahim zarını döktüğü için akıntı genellikle kırmızı veya kanlıdır.
6 - 14. günler: Bir dönemden sonra, kişi normalden daha az vajinal akıntı fark edebilir. Yumurta gelişmeye ve olgunlaşmaya başladığında, servikal mukus bulanıklaşır ve beyaz veya sarı olur. Yapışkan hissedebilir.
14 - 25. günler: Yumurtlamadan birkaç gün önce mukus, yumurta beyazının kıvamına benzer şekilde ince ve kaygan olacaktır. Yumurtlamadan sonra, mukus bulanık, beyaz veya sarı ve muhtemelen yapışkan hale gelecektir.
25 - 28. günler: Yeni adeti görmeden önce servikal mukus hafifler ve akıntı azalır.

Pek çok kadında vajinal akıntıdaki olağandışı değişikliklerden enfeksiyonlar veya hormonal dengesizliklerin sorumlu olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, durumun ciddiye alınıp tedavi için mutlaka hekime başvurulması gerektiğini ifade etti.

RENKLERİNE GÖRE VAJİNAL AKINTILARIN ANLAMLARI

Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre vajinal akıntıların renklerine göre taşıdıkları olası işaretler şöyle:

Kırmızı – Bordo: Kırmızı tonlarındaki akıntı, genellikle bir dönemdeki kanamanın sonucudur. Adet kanaması ortalama olarak her 28 günde bir olur, ancak normal aralık 21 ile 35 gün arasındadır. Bir dönem tipik olarak 3-5 gün sürer. Adet dönemleri arasında kanama yaşayan herkes bir doktora görünmelidir. Adet arası kanamanın pek çok iyi huylu nedeni olmasına rağmen, bazen ciddi bir duruma da işaret edebilir. Öte yandan menopoza girmesine ve en az 1 yıldır adet görmemiş olmasına rağmen vajinal kanama yaşanması da doktora başvurmayı gerektiren bir durumdur. Bazen endometriyal kanserin bir işareti olabilir.

Beyaz – Krem: Beyazın tonu, krem ​​veya açık sarıya dönük olabilir. Bu renkte vajinal akıntı yaşayan bir kişinin başka semptomları yoksa, beyaz akıntı büyük olasılıkla sağlıklı yağlanmanın bir işaretidir. Bununla birlikte, beyaz akıntının peynirimsi bir kıvamı varsa veya keskin bir koku eşlik ediyorsa, bir enfeksiyona işaret edebilir. Beyaz, tok, keskin kokulu akıntı genellikle bir maya enfeksiyonuyla ilişkilidir ve bu da kaşıntıya veya tahrişe neden olabilir.

Sarı - Yeşil: Akıntı çok hafif bir sarı renge sahipse herhangi bir sorun olmayabilir. Özellikle diyet yapılıyorsa ya da diyet takviyeleri kullanılıyorsa çok açık sarı akıntı normal kabul edilir. Daha koyu bir sarı, sarımsı yeşil veya doğrudan yeşil olan akıntı genellikle bakteriyel veya cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona işaret eder. Vajinal akıntı yoğun veya topaklaşmışsa veya kötü bir kokusu varsa hemen bir doktora gidilmelidir.

Pembe: Akıntı açık veya çok daha koyu pembe olabilir. Genellikle biraz da kan içerir. Pembe akıntı en sık bir dönemden önce lekelenme ile ortaya çıkar. Bununla birlikte, erken gebelikte implantasyon (yerleşme) kanamasının bir işareti de olabilir. Bazı kadınlarda yumurtlamadan sonra biraz lekelenme görülebilir ve bu da pembe akıntıya neden olabilir. Cinsel ilişki vajina veya servikste tahrişe neden olmuşsa, cinsel ilişkiden sonra pembe akıntı görülebilir.

Şeffaf: Sıradan vajinal akıntıların pek çoğu şeffaf veya beyazımsıdır. Kaygan olabilir veya yumurta akı kıvamında olabilir. Bir kadının yumurtlamadan hemen önce, cinsel uyarılma sırasında ve hamilelik sırasında daha bu tip kaygan bir akıntı yaşaması muhtemeldir.

Gri: Gri vajinal akıntı sağlıklı değildir ve bakteriyel vajinoz (BV) adı verilen yaygın bir bakteriyel enfeksiyonun belirtisi olabilir. BV’de genellikle eşlik eden semptomlar arasında kaşıntı, tahriş, keskin bir koku, vulva çevresinde kızarıklık veya vajinal açıklık da yer alır. Gri akıntısı olan herkes derhal bir doktora görünmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Miyom tedavisinde bitkisel tedavinin yeri var mı? Yoksa şehir efsanesi mi?Miyom tedavisinde bitkisel tedavinin yeri var mı? Yoksa şehir efsanesi mi?
Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Yaparken sorunu çözüyor! Sıktığınız anda...

Yaparken sorunu çözüyor! Sıktığınız anda...

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu mucizeyi elinizin altından ayırmayacaksınız

Bu mucizeyi elinizin altından ayırmayacaksınız

İğnenin ucundaki şifa! 15 seans sonunda sorunu çözüyor

İğnenin ucundaki şifa! 15 seans sonunda sorunu çözüyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Libidoyu etkiliyor! Seks yapmak zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Cildi sıkılaştırmakla kalmıyor... İnce çizgileri de, sarkmaları da yok ediyor!

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı! Dekolte bölgeleri için...

Birçok Hollywood ünlüsünün sırrı! Dekolte bölgeleri için...

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Cilt lekelerini silgi gibi siliyor!

Diğer Haberler

Miyom tedavisinde bitkisel tedavinin yeri var mı? Yoksa şehir efsanesi mi?

Miyom tedavisinde bitkisel tedavinin yeri var mı? Yoksa şehir efsanesi mi?

Evde dezenfektan yapımı sandığınızdan daha kolay! İşte ucuz, kolay ve doğal dezenfektan tarifleri

Evde dezenfektan yapımı sandığınızdan daha kolay!

İğnenin ucundaki şifa! Akupunktur yöntemiyle adet düzensizliği nasıl tedavi edilir?

İğnenin ucundaki şifa! 15 seans sonunda sorunu çözüyor

Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Polikistik over sendromu böyle belirti veriyor! Erkek tipi kıllanma ve...

Kadın hastalıklarında hipnozun yeri nedir? İlk gece korkusu, adet ağrıları hipnozla giderilebilir mi?

İlk gece korkusuna son veriyor! Hipnoz edilerek...

Doğurganlığı doğal yoldan artırmak için hızlı ipuçları! Karaciğer ve ay çekirdeği yemek...

Sperm kalitesini ve doğurganlığı artıran yiyecekler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.