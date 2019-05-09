Vajinal bölgede berbat kaşıntı yapan 6 neden

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kaşıntıya sebep olacak birkaç neden ve bununla nasıl başa çıkılacağı hakkında şu bilgileri verdi:

Vajinal kaşıntının nedenleri neler ve nasıl başa çıkılır?

VAJİNA BAKTERİSİ Bacterial Vaginosis (BV) vajinadaki ortamın PH değerinin değişmesiyle kolayca çoğalabilen ve belirti veren bir bakteridir. Fakat kaşıntı ana şikayet değildir. Asıl belirtileri akıntı, kötü koku ve tahriş hissidir. Bu da kaşıntıya sebep olacaktır. Tedavi etmek için vajinayı asit hale getiren ve reçetesiz satılan bazı jeller kullanılabilir. Asit ortam oluşması bakterileri öldürür. Eğer bu işe yaramazsa medikal tedavi olmanız gerekir.

EGZEMA VE SEDEF Egzema ve sedef hastalığı, alerji ve otoimmun nedenlerle ortaya çıkan cilt problemleridir. Egzema genellikle kasıklarda ve katlantı bölgelerinde olur ama labiumlarda (dudak) da bulunabilir. Aynı şekilde sedef hastalığına nadir de olsa vajinada rastlanabilir. Her iki durumda da tanı için bir uzman hekime başvurmak şarttır.

KONTAKT DERMATİT Yeni bir nemlendirici kullandıktan birkaç gün sonra cildinizde kat kat dökülme, kızarma ve kuruma oldu mu? Aynı durum vajinanızda da olabilir. Sabunlar, deterjanlar, köpük banyoları ve farklı iç çamaşırları kontakt dermetite ve kaşıntıya neden olabilir. Vajina ve etrafında rahatsızlık ve kaşıntı hissettiğinizde yeni kullanmaya başladığınız bir şey olup olmadığını düşünün. Ped, kondom, tampon, tüy dökücü kremler hatta tuvalet kağıtları bile dermatit sebebi olabilir.

MANTAR ENFEKSİYONU Kandida adı verilen mantar cinsinin aşırı çoğalması sonucu oluşan mantar enfeksiyonu, kaşıntı başladığında akla ilk gelen sebeplerdendir. Gerçekten de kadınların yüzde 75’i yaşamları boyunca en az bir kez mantar enfeksiyonu geçirmişlerdir. Peynir kesiği şeklinde akıntı, kırmızı vulva / vajina derisi ve kaşıntı bu enfeksiyonun asıl semptomlardandır. Enfeksiyondan korunmak için dar giysilerden kaçınmak, spor sonrası hemen kuru giysileri giymek önemlidir. Mantar enfeksiyonu olan kadınların ancak 1/3’ü kaşınma ve tahrişten yakınırlar. Bundan dolayı reçetesiz ilaç kullanımı tedaviyi geciktirebilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR Kaşıntı, cinsel yolla bulaşan hastalıklarda daha nadir görülen bir belirtidir ama yine de olası sebeplerin içinde akla gelmelidir. Bu hastalık grubundan olan Trichomonas (bir parazit) enfeksiyonunda kaşıntıya sıkça rastlanır. Bu enfeksiyon yoğun bir akıntı ve tahrişle kendini gösterir. Tanı konduktan sonra tedaviye geciktirmeden başlamak enfeksiyonun tekrarlamasını önler. Genital siğiller, genital herpes ve klamidya enfeksiyonu da kaşıntı yapabilir.