Vajinal enfeksiyonlar hangi durumlarda daha sık görülür?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Gümüş, vajinal enfeksiyonların nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

RENK VE KOKU DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT!

Kadın fizyolojisinde ergenlik döneminden menopoza kadar süregelen ve normal olarak kabul edilen berrak vajinal akıntının aksine, vajinit tablosu akıntıda renk ve koku değişiklikleri ve sıklıkla da eşlik eden kaşıntı ile karakterizedir.

Vajinit durumuna yatkınlık oluşturan genel koşulları ve farklı vajinit etkenleri ile enfeksiyonu yatkınlaştıran bazı özel koşulları inceleyecek olursak;

Vajinit oluşumunu kolaylaştıran en önemli etken flora kaybı veya vajinal floradaki mikrobiyotik ortamın değişmesidir.

PEDLERİNİZİ SIK SIK DEĞİŞTİRİN

Bununla birlikte bireyin yetersiz hijyen davranışı (ped ,tampon veya günlük pedlerin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi, genital bölgenin uzun süre nemli ortam ile teması ya da ortak tuvalet havuz ve duşların sık kullanılması gibi) veya kimyasal ürünlerle genital bölgenin fazla sık yıkanarak pH dengesinin bozulması, çok dar ve hava değişimine izin vermeyen sentetik giysilerin kullanılması veya herhangi bir sebeple bağışıklık sisteminin düşkünleşmesi tüm enfeksiyonlar gibi vajinit durumu için de kolaylaştırıcı olacaktır.