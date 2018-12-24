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Vajinal enfeksiyonlar hangi durumlarda daha sık görülür?

Op. Dr. Tuba Gümüş Op. Dr. Tuba Gümüş
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Vajinal kanal dokusunun iltihaplanması anlamına gelen vajinit, erişkin kadınların tamamına yakınında en az bir kez rastlanan bir durum olmanın yanı sıra jinekoloji polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden birini oluşturuyor.

Vajinal enfeksiyonlar hangi durumlarda daha sık görülür?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Gümüş, vajinal enfeksiyonların nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

RENK VE KOKU DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT!

Kadın fizyolojisinde ergenlik döneminden menopoza kadar süregelen ve normal olarak kabul edilen berrak vajinal akıntının aksine, vajinit tablosu akıntıda renk ve koku değişiklikleri ve sıklıkla da eşlik eden kaşıntı ile karakterizedir.

Vajinit durumuna yatkınlık oluşturan genel koşulları ve farklı vajinit etkenleri ile enfeksiyonu yatkınlaştıran bazı özel koşulları inceleyecek olursak;

  • Vajinit oluşumunu kolaylaştıran en önemli etken flora kaybı veya vajinal floradaki mikrobiyotik ortamın değişmesidir.

PEDLERİNİZİ SIK SIK DEĞİŞTİRİN

Bununla birlikte bireyin yetersiz hijyen davranışı (ped ,tampon veya günlük pedlerin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi, genital bölgenin uzun süre nemli ortam ile teması ya da ortak tuvalet havuz ve duşların sık kullanılması gibi) veya kimyasal ürünlerle genital bölgenin fazla sık yıkanarak pH dengesinin bozulması, çok dar ve hava değişimine izin vermeyen sentetik giysilerin kullanılması veya herhangi bir sebeple bağışıklık sisteminin düşkünleşmesi tüm enfeksiyonlar gibi vajinit durumu için de kolaylaştırıcı olacaktır.

KAŞINTIYA BAĞLI TAHRİŞ SAPTANABİLİR

\- Gardnerella (bakteriyel) vajinitinde, sıklıkla grimsi ve balık kokulu vajinal akıntı ve bazen kaşıntıya bağlı tahriş saptanabilir. Gebelik bağışıklık sistemi ve genital bölge pH’sını etkileyerek bakteriyel vajinit oluşumunu kolaylaştırabilir. Rahim içi araç (spiral) kullanımı da bir diğer etken olarak karşımıza çıkabilir.

\- Candida (mantar) vajinitinde, şiddetli kaşıntı ve süt kesiği şeklinde akıntı saptanır. Candida normal koşullarda vücut floramızda bulunan zararsız mikrobik etkenlerden biri olmakla birlikte, flora dengesini bozabilen gebelik, antibiyotik kullanımı, genital bölgede pH’ı değiştiren temizlik ürünlerinin veya korunma amaçlı sperm öldürücülerin sık kullanımı, diyabet gibi durumlarda daha sık görülebilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞMA

\- Trichomonas (paraziter) vajinitinde ise, yeşil renkli yoğun ve kötü kokulu akıntı ve vajinal tahrişe bağlı ağrı ve yanma hissi görülür. Etken sıklıkla cinsel yolla bulaşır.

Vajinal enfeksiyonların tedavisinde en önemli basamak yatkınlık oluşturan durumlardan kaçınmak, bireysel hijyen konusunda dikkatli olmak ve enfeksiyon gelişti ise jinekolojik muayene sonrası klinik bulgulara göre önerilen tedavilere uyum göstermek olacaktır.

Op. Dr. Tuba Gümüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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