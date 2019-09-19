Vajinal genişliğe bağlı problemler tarihe karışıyor

Cinsellik yemek, içmek gibi herkesin ihtiyaç duyduğu hem bedensel hem ruhsal tatmin yolu. Mutsuz kadın ‘mutsuz toplum’ demek. Radyofrekans ile kadınların tüm bu problemlerden ameliyatsız olarak kurtulması çok kolay’ diye ifade etti.

Yaş ilerlemeye başlayıp kaslar gevşemeye başladığında vulvovajinal bölgedeki kasları korumanın önemli olduğunu söyleyerek yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Nüket Eroğlu, vajinal kasların sıkılığını korumak için tedbir alınmazsa elastikiyet azalması ve kolajen kaybının ilerleyerek bu durumun kendini idrar kaçırma ve cinsel tatminsizlik olarak göstereceğini belirtti.

Özellikle doğum yapmış kadınların hayatlarını kalitesiz hale dönüştüren jinekolojik kas gevşekliği, idrar kaçırma sorunuyla birlikte cinsel ve ruhsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Özellikle genetik yatkınlık, doğumlar, yoğun cinsel ilişki nedeni ile vajinal bölgede yaşanan gevşeklik zamanla çok ciddi psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesi ile artan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki moral bozuyor. Sık vajinal enfeksiyon, tekrarlayan mantar enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalan kadınlarda da bölgesel direnci arttırdığı için tedavi amaçlı uygulanıyor.