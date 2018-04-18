Vajinal tohumlama bebek sağlığına yararlı mı?

Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Peter Brocklehurst "Bebeğin kendi bağışıklık sisteminin ilk tepki vermesi gereken şey bu ilk birkaç bakteri. Bir şekilde bebeğin bağışıklık sistemine ilk ayarı verdiği için önemli olduğuna inanıyoruz" diyor.

Ömür boyu süren bu ilişkide ilk temas romantik ilişkilerdeki ilk buluşma kadar önemli.

Anne karnında steril ortamdayız ve hayattaki o ilk anda bebek ve bakteriler arasında görülmez bir bağ oluşuyor.

Üstelik çok önemli bir anda yapılıyor.

Amaç, bu mikrobik hediyenin uzun vadede çocuğun sağlığını geliştirmesi, özellikle de bağışıklık sistemi hastalıkları riskini azaltarak.

"Vajinal tohumlama" genel bir uygulama olmasa da, popülerliği giderek artıyor. Vajinal tohumlamanın ardındaki mantık, sezaryenle doğan bebeklerin annelerinin vajinasında yaşayan iyi bakterilerden mahrum kalmasını önlemek.

İnsan olduğumuzdan çok mikrobuz - Vücudumuzdaki hücrelerin sadece yüzde 43'ü insan hücresi Geriye kalan kısmını mikrobiyomumuz oluşturuyor, bunlara bakteriler, virüsler, mantarlar ve tek hücreli arkeler dahil. İnsan genomu, gen adı verilen ve bizi biz yapan 20 bin talimattan oluşuyor. Ancak mikrobiyomumuzdaki tüm genleri topladığımızda ortaya iki ila 20 milyon mikrobiyal gen çıkıyor. İkinci genom diye bilinen bu gen topluluğu, alerji, obezite, uzun süreli sindirim sistemi problemleri, Parkinson, kanser ilaçlarının işe yarayıp yaramaması ve hatta depresyon ve otizmle ilişkili.

Brocklehurst, sezaryenle doğan bebeklerin ileride daha fazla astım ve alerji hastalıklarına yakalanmalarına bu durumun neden olup olmadığını araştırıyor.

Ancak Prof. Brocklehurst, sezaryenle doğan bebeklerin "şanslılarsa" annelerinin derisindeki çok farklı organizmalarla karşılaştığını söylüyor.

Normal doğumla dünyaya gelen bebekler, ilk olarak annelerinin vajina ve bağırsaklarındaki mikroplarla karşılaşıyor ve bu mikroplar bebeğin vücuduna yerleşiyor.

Bu fark, bebeğin ilk bir yılı boyunca devam ediyor.

Normal doğum ve sezaryenle dünyaya gelen bebeklerin, bakteriler, virüsler, mantarlar ve arkelerden oluşan mikrobiyomları arasında göze çarpan farklar var.

Bağışıklık sisteminin mikroplarla erkenden karşılaşması hayati önemde gibi gözüküyor.

Vücudumuz tehlikeli olanlara saldırıyor, ancak miroplar ve bağışıklık sistemi hücreleri arasındaki ilişki, çatışmadan daha karmaşık daha derin bir dinamik.

University College London'dan medikal mikrobiyoloji profesörü Graham Rook, mikrobiyomun bağışıklık sisteminin öğretmeni olduğunu söylüyor.

Rook "Bu, öğrenen bir sistem. Beynimiz gibi. Bağışıklık sistemimizin veriye ihtiyacı var, tıpkı beynimizin de olduğu gibi. Bu veriler de mikroplardan ve ürettikleri kimyasallardan geliyor. Bağışklık sistemindinde ömür boyu sürebilecek bir reaksiyon yaratıyorlar" diyor.

Rook, bağışıklık sisteminin ilk kurulumunun hayatımızın ilk hafta ve aylarında yapıldığını anlatıyor.

Profesör Rook "Bunu biliyoruz çünkü yaşamının ilk aylarında antibiyotiklerle mikrobiyom sistemi bozulan bebeklerin, yetişkinliklerinde daha çok bağışıklık sistemi hastalıklarıyla karşılaşması ve kilo almaları riski artıyor" diye konuşuyor.

Bazı anne ve babaların vajinal tohumlama uygulamasına yönelmelerinin arkasındaki mantık bu.