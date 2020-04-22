'Vajinam sürekli kaşınıyor' diyorsanız nedenleri bunlar olabilir

Vajinal kaşıntı, tahriş edici maddeler, enfeksiyonlar veya menopoz nedeniyle sıklıkla ortaya çıkan ve birçok kadının muzdarip olduğu bir durumdur. Vajinayı tahriş edici kimyasallara maruz bırakmak vajinal kaşıntıya neden olabilir. Bu tahriş edici maddeler vajina dahil vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntılı bir döküntü oluşturan alerjik reaksiyonu tetikleyebilir. Peki vajinal kaşıntı başka hangi nedenlerle ortaya çıkabilir?
BAKTERİYEL VAJİNOZ
Vajinanız kaşıntısının nedenlerinden biri, bakteriyel vajinoz olabilir. Bu, sağlıklı bakterilerdeki dengesizlik ve pH'daki bir değişikliğin neden olduğu vajinanın hafif bir enfeksiyonudur. Genellikle vajinal duş, antibiyotik kullanımı ve menstrasyon (reg) sonrası bakteriyel vajinoz görülebilir.
Özellikle cinsel ilişki sonrası vajinal akıntınız beyaz renkte ve buna balık kokusu gibi bir koku eşlik ediyorsa bakteriyel vajinoz olabilirsiniz. Bu problem genellikle antibakteriyel jel veya hap ile tedavi edilir.
MANTAR ENFEKSİYONU / PAMUKÇUK
Bu durum da çok sık görülür. Akıntınız kalın, beyaz renkliyse (süzme peynir gibi) vajina çevresinde kaşıntı, tahriş, seks sırasında veya sonrasında ağrı veya batma hissedersiniz ya da tuvaletinizi yaparken yanma hissi oluşuyorsa mantar enfeksiyonu yaşıyor olabilirsiniz. Doktorunuz tahrişi gidermek için bir krem reçete edecektir. Bazı cilt bozuklukları veya cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda, stres veya vulvar kanseri nedeniyle vajinal kaşıntı gelişebilir. Tedaviden sonra maya enfeksiyonları bir hafta içinde iyileşmelidir. Geçmiyorsa doktorunuza danışmalısınız.
Cinsel organ için kullanılan sabunlar, kokulu ürünler, sıkı sentetik kumaşlar giymek de mantar enfeksiyonuna neden olabilir.
SPERM ALERJİSİ
Cinsel ilişkiden hemen sonra vajinanız kaşınmaya başlıyorsa sperm alerjiniz olabilir. Prezervatif kullanımı sonrası kaşıntı yaşayıp yaşamayacağını kontrol edebilirsiniz.
LATEKS ALERJİSİ
Yine, seks sonrası kaşıntı fark ettiyseniz ve prezervatif kullandıysanız, latekse duyarlı olabilirsiniz. Bu sadece prezervatifleri atmanız gerektiği anlamına gelmez. Lateks içermeyen prezervatif kullanarak bu sorunun önüne geçilebilir.
TRİKOMONAS
Çok yaygın cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Trichomonas vaginalis adlı protozoa parazit ile enfeksiyondan kaynaklanır. Hastalığın semptomları değişmekle birlikte, paraziti olan çoğu kişinin enfeksiyon kaptığı söyleyemez. Enfeksiyon kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Etkilenenlerin yarısının hiçbir belirtisi yoktur ancak düzenli kontrol her zaman iyidir. Trichomonas'ın yaygın görülen belirtisi kaşıntıyla birlikte görülen kalın, köpüklü, sarı-yeşil renkli veya hoş olmayan bir kokulu akıntıdır. Doktornuzun önerdiği antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
GENİTAL UÇUK
Vulvanızın üzerinde veya çevresinde kaşıntı, yanma veya karıncalanma yaşıyorsanız, genital herpes olabilir. Ayrıca vulva, anüs, uyluk veya kalça çevresinde küçük kabarcıklar da görebilirsiniz. semptomlar kendi kendine temizlenebilir, ancak geri gelebilirler. Bu yüzden doktora danışmak çok önemlidir.
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