Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Brezilya’da dünya tıp tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla doğuştan vajinası olmayan, cinsel hayatı, seks ilişkisi, adet görme ve bebek doğurma olanağı bulunmayan 23 yaşındaki Jucilene Marinho’ya tilapia balığı derisinden vajina yapıldı. Üniversite öğrencisi olan Jucilene ilk kez 15 yaşında okuldaki diğer kız arkadaşları adet kanaması görmeye başlayınca annesiyle durumu konuştu.
İdrar yollarında sıkıntısı olmayan o yüzden de 15 yaşına kadar vajinasının olmadığı fark edilmeyen genç kız, ergenlik çağına gelmesine karşın, adet görmeyince ve yumurtlama olmayınca ailesi tarafından doktora götürüldü.
Yapılan jinekolojik muayenede genç kızın vajinasının, üreme organının olmadığı, yumurtlamadığı, cinsel organında, cinsel ilişkiye girmesini sağlayacak vajinal kanal ve rahminin bulunmadığı anlaşıldı.
“Bütün dünyam başıma yıkıldı, hayatımın o anda sona erdiğini düşündüm” diyen Jucilene, ömür boyu kadın olamayacağını, seks yapamayacağını ve kendi bebeğini doğuramayacağını, hamile kalmasının olanaksız olduğunu öğrenince depresyona girdiği söylüyor.
23 yaşına kadar vajinasının olmadığını, cinsel ilişkiye giremediğini ve seks yapamadığını kimseyle paylaşmayan genç kız, üniversite öğrenimine başlayıp, sınıfındaki erkek arkadaşına aşık olunca tekrar doktora gitmeye karar vermiş.
Erkek arkadaşının birlikte olma isteğini sürekli geçiştirdiğini, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını va ayrılma aşamasına geldiklerini anlatan Jucilene “Ancak ona da bu gerçeği söyleyemedim. Beni hemen terk etmesinden korkuyordum. Ona bakire olduğumu, ailemin bu konuda çok katı olduğunu, sadece külodumu çıkarmadan sevişebileceğimizi söylüyordum Ama sevişmemizden de hiçbir sevk almıyordum. Sonunda gerçeği sevgilimle paylaştım. Birlikte okuduğumuz üniversitenin tıp fakültesine gittik, onun güvendiği bir hoca ile konuştuk. O da bize bunun tıpta ilk kez görüldüğünü söyledi ve arkadaşlarıyla konuşarak bana konsültasyon yapmaya karar verdiler.” dedi.
Yapılan çalışmalar sonrasında, balık derisinden genç kıza vajina yapılabileceği sonucuna varan cerrahlar, seks sırasında ve günlük yaşamında vajinadan balık kokusu gelmesi ihtimaline karşı da insan derisiyle en uyumlu ve birebir insan derisine benzeyen, kokusuz tilapia balığı üzerinde karar kıldılar.
Mozambik balığı ya da tatlı su çipurası olarak da bilinen tilapia derisinden alınan parçalar, Julicene’nin cinsel organıyla anüsü arasında açılan bir kanala yerleştirilerek rahim ve vajina estetiği verilerek vücuduna monte edildi. Yumurtlama kanalları da açılarak aktifleştirildi ve yumurtalarının rahme, vajinaya düşmesi, adet görmesi sağlandı.
Kısa sürede Jucilene’nin vücudu ile uyum sağlayarak, doğal dokuya dönüşen tilapia deri parçalarıyla tamamıyla doğal bir vajinaya sahip olan genç kız tıpta gerçekleşen bu ilk mucize operasyon sonrasında kendisini kadın gibi hissetmeye başladığını, sevgilisiyle sağlıklı bir seks hayatlarının başladığını söylüyor.
Bir operasyon daha geçirmesi gereken genç kız, o operasyonun ardından hamile kalma ve kendi bebeğini doğurma imkanına da kavuşacak. Julicene ve sevgilisi şimdi dünyanın en mutlu çifti ve Jucilene tıp tarihine geçmiş durumda.
Vajinal Estetik Cerrahisinden neden balık kullanılıyor?
Brezilyalı cerrahlar rahim ağzı, rahim veya yumurtalıksız doğan dört kadında balık derisi kullanarak vajinal rekonstrüksiyon yaptı. Marinho, prosedürü geçen ilk kişi oldu. Balık derisi özel bir temizleme ve sterilizasyon işleminden geçmekte ve ardından herhangi bir virüse karşı radyasyona maruz kalmaktadır. Balık derisi kullanımında enfeksiyın veya reddedilme riskleri daha azdır. Ve hızlı bir iyileşme oranına sahiptir. Hastalar yaklaşık 12 gün sonra yürüyebilir.
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