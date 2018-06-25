Vajinası olmadan doğan kadına balık derisinden vajina yapıldı

Brezilya’da dünya tıp tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonla doğuştan vajinası olmayan, cinsel hayatı, seks ilişkisi, adet görme ve bebek doğurma olanağı bulunmayan 23 yaşındaki Jucilene Marinho’ya tilapia balığı derisinden vajina yapıldı. Üniversite öğrencisi olan Jucilene ilk kez 15 yaşında okuldaki diğer kız arkadaşları adet kanaması görmeye başlayınca annesiyle durumu konuştu.

İdrar yollarında sıkıntısı olmayan o yüzden de 15 yaşına kadar vajinasının olmadığı fark edilmeyen genç kız, ergenlik çağına gelmesine karşın, adet görmeyince ve yumurtlama olmayınca ailesi tarafından doktora götürüldü.

Yapılan jinekolojik muayenede genç kızın vajinasının, üreme organının olmadığı, yumurtlamadığı, cinsel organında, cinsel ilişkiye girmesini sağlayacak vajinal kanal ve rahminin bulunmadığı anlaşıldı.

“Bütün dünyam başıma yıkıldı, hayatımın o anda sona erdiğini düşündüm” diyen Jucilene, ömür boyu kadın olamayacağını, seks yapamayacağını ve kendi bebeğini doğuramayacağını, hamile kalmasının olanaksız olduğunu öğrenince depresyona girdiği söylüyor.