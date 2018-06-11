Vajinismus kaderiniz olmasın! Evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problemi çözemiyorsanız...

Vajinismus, cinsel ilişkideki istemsiz kasılmalar ve buna bağlı olarak; cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkide acı veya ağrı hissetme şeklinde kendisini gösteren bir problemdir. Ülkemizde ortalama olarak her 10 kadından 1 'i eşi ile ilişkide sorun yaşamaktadır. Ve aile yapısını kökten etkileyen cinsel problemdir. Çoğu zaman çiftlerin en yakınları ile dahi paylaşılamayan, utanma ve çekinmelere bağlı olarak da çözümü aylarca, hatta yıllarca ertelenen bir cinsel sorundur. Her çiftin ilişkiye girememesi Vajinismus olarak değerlendirilmemelidir. Yeni çiftlerin birbirlerine alışma ve uyum süreçleri vardır. Şöyle diyebiliriz ki; evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problemi çözemiyorsanız, bundan sonraki süreçte profesyonel bir destek almanız gerekebilir.

Vajinismus’un Nedenleri

Vajinismus, psikolojik ve anatomik faktörler olarak ele alınabilir. Nedenler her hastada farklılık gösterir. Hastalığa ilişkin gerçek nedeni belirlemek, tedavi süresi açısından önemlidir. Kız çocuklarına öğretilen "cinsellik kötüdür", kızlık zarı çok değerlidir ve korunması gereken bir şeydir" düşünceleri ya da ilk denemelerde acı duyma, cinselliği değersizleştiren ve aşağılayan bir aile, zayıf ve güçsüz anne, baskıcı ve otoriter baba, zorla evlendirilme, eşini sevmeme, iletişim sorunları, olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma, başarısızlık korkusu, kızlık zarını yitirme korkusu, cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inançlar, problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.