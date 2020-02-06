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Vajinismus sorunu terapiyle çözülebilir mi?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vajinismus, cinsel ilişkideki istemsiz kasılmalar ve buna bağlı olarak; cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkide acı veya ağrı hissetme şeklinde kendisini gösteren bir problemdir.

Vajinismus sorunu terapiyle çözülebilir mi?

Ülkemizde ortalama olarak her 10 kadından 1'i eşi ile ilişkide sorun yaşamaktadır. Bu durum aile yapısını kökten etkileyen cinsel sorunlardandır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, bir çok kadın ve çiftin kabusu olabilen vajinismusu ve tedavisinde terapinin önemini anlattı.

Çoğu zaman çiftlerin en yakınları ile dahi paylaşılamayan, utanma ve çekinmelere bağlı olarak da çözümü aylarca, hatta yıllarca ertelenen bir cinsel sorun olan vajinismusta dikkat edilmesi gereken, her ilişkiye girilememe probleminin bu rahatsızlığa yorulmamasıdır.
Yeni çiftlerin birbirlerine alışma ve uyum süreçlerinde de sağlıklı ilişkiye girememe durumu olmakla beraber, evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problem çözülemiyorsa profesyonel bir destek almak doğru seçenek olacaktır.

YANLIŞ KODLANMALARLA OLUŞAN KAÇINILMAZ SON

Toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik ve tecrübesizlik, yanlış inançlar, tabular psikolojik nedenlere dayalı vajinismusun temelinde yatan sebeplerdendir. Ayrıca cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.

Gerçek nedeni belirlemek, tedavi tekniği ve süresi açısından çok önemli. Seçilecek tedavi yöntemi hastaya uygun seçilerek rahatsızlık duymadığı yöntem belirlenir. Vajinismusun tedavisinde en etkin yol, uzman terapistler tarafından yapılan cinsel terapilerdir.
Doğru ve uygun tedavi ile başarı oranları %100’e yakındır. Terapide kişiye duygularını kontrol etme becerisi öğretilir. Başarı ve mutluluk, tedavi kararının sağlıklı bir biçimde alınmasına ve doğru cinsel terapistin seçimine bağlıdır.

Davranışçı müdahaleler ve çeşitli teknikler aracılığıyla özellikle uyarılma ve orgazm ile ilgili yaşanan sorunlarda ilişkiyi güçlendirecek becerilerin kazandırılması, durumlarda kaygının giderilmesi ve çiftlerin arasında sağlıklı bir etkileşim kurulması vajinismus terapisinde amaçlanan hedeflerdendir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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