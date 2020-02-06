Vajinismus sorunu terapiyle çözülebilir mi?

Ülkemizde ortalama olarak her 10 kadından 1'i eşi ile ilişkide sorun yaşamaktadır. Bu durum aile yapısını kökten etkileyen cinsel sorunlardandır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, bir çok kadın ve çiftin kabusu olabilen vajinismusu ve tedavisinde terapinin önemini anlattı.

Çoğu zaman çiftlerin en yakınları ile dahi paylaşılamayan, utanma ve çekinmelere bağlı olarak da çözümü aylarca, hatta yıllarca ertelenen bir cinsel sorun olan vajinismusta dikkat edilmesi gereken, her ilişkiye girilememe probleminin bu rahatsızlığa yorulmamasıdır.

Yeni çiftlerin birbirlerine alışma ve uyum süreçlerinde de sağlıklı ilişkiye girememe durumu olmakla beraber, evliliğin ilk 1 ayı içerisinde bu problem çözülemiyorsa profesyonel bir destek almak doğru seçenek olacaktır.

YANLIŞ KODLANMALARLA OLUŞAN KAÇINILMAZ SON

Toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik ve tecrübesizlik, yanlış inançlar, tabular psikolojik nedenlere dayalı vajinismusun temelinde yatan sebeplerdendir. Ayrıca cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.