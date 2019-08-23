Vajinismus tedavisini ertelemeyin bahaneler üretmeyin

Vajinismus kapalı toplumlarda daha sık görülen çocukluktan gelen yanlış öğretiler sonucu gelişen bilinçaltı kaygı bozukluğudur. Çok nadir de olsa vajende doğuştan veya sonradan gelişen sorunlardan da kaynaklanabilmektedir. Bazı toplumlarda çocukluktan beri kız çocuklarına davranışsal ve duygusal olarak öğretilen, büyüdüklerinde vajinismusa neden olabilen bazı öğretiler vardır. Cinsel organa dokunulmaması gerektiği, bacakların kapalı tutulması gerektiği ve bunun gibi unsurlardır. Vajinismus ilk gece korkusudur. İlk gece korkusu evlenmeden önce kadınların kötü cinsel tecrübelerini paylaşması ile oluşur. Kadın bu korkuyu aklında öyle büyütür ki sevdiği eşi ile çok istemesine rağmen, istem dışı vajinal ve vücut kasılmaları nedeniyle cinsel birliktelik yaşayamaz. Vajinismus eşlerini severek evlenen kadınlarda da görülür. Bu kadınlar sevişmeden zevk alırlar, cinsel istekleri gayet iyidir. Ancak penisin vajene girişi sırasında kendilerinin bile fark etmediği kasılmalar nedeniyle cinsel birliktelik gerçekleşmez.

Bu kasılmalar bazı kadınlarda bacaklarını açamayacak kadar bacaklarda, kalçalarda, kollarda veya sadece alt taban kaslarında olabilir. Sadece alt taban kaslarında kasılma olan kadınlarda penisin ucu vajene girer fakat ilerleyemez. Çiftler bu durumu "bir duvar var, duvara çarpıyor, mümkün değil ilerlemiyor’" diyerek ifade ederler. Bu şekilde gebe kalan birçok vajinismus problemi yaşayan kadın vardır” diye konuştu.

ERTELEME HASTALIĞI DA DENİLİYOR

“Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır” diyen Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kadının tedaviye gelmemesi için hep bir bahanesi vardır. Halbuki vajinismus tedavisi %100 olan bir sorundur. Tek gereken kadının kendine ve cinsel terapistine güvenmesidir.

Vajinismus tedavisi genelde çok rahat ve basit bir süreç olup hastaya hastanın sıkıntılarına uygun şekilde yapılmaktadır. Vajinismus hastalarının en sıkıntılandığı süreçlerden bir tanesi tedavide ne ile karşılaşacakları, yapmaktan korktukları şeylerin onlardan istenip istenmeyeceğidir.