Vajinusmus tedavisinde 11 farklı yöntem

3 Günde tedavisi mümkün! Vajinismus, günümüzde uygulanan bilimsel yöntemler sayesinde ortalama 3 günde tedavi edilebilmektedir. Bu konuda doğru adresten profesyonel destek şarttır. Aşağıda sıralanmış olan 11 farklı tedavi yöntemi hastanın muayenesi sonrasında durumuna göre, uzman hekim tarafından belirlenmektedir. Her hastaya uygulanacak olan tedavi protokolü diğerinden farklı olabilir. Tedaviler problemin derecesine, kişinin kaygı düzeyi yüksekliğine, genital bölgenin anatomik yapısına göre bireyselleştirilmektedir. Bilişsel Tedaviler Bilişsel tedaviler ile hastaların zihinlerinde yer olan cinsellikle ilgili olumsuz inanışlar ele alınır. Bu yanlış ve olumsuz inançların yerine doğru bir cinsel bilgilendirme ile doğru bilgiler yerleştirilir. Bu aşamadan sonra genelde cinselliğin korku, kaygı ile karşılanacak; ağrı ve acıya sebep olan bir şey olmadığı öğrenilir.

Yanlış ve korkutucu bu inanışlara “mit” denir. Genelde mitler, kulaktan dolma, yanlış ve korkutucu ifadelerdir. Kişi duydukları ile kendini korku ve kaygı içinde hissederek cinsellikten kaçınır ve ilişkiyi de tedaviyi de sürekli ertelemek ister. Buna bağlı olarak ilişki sırasında da kasılmalar gözlemlenir. Bilişsel terapilerle kasılmaların sebebi olan bu olumsuz inançların yerini doğru bilgiler almaktadır.

Davranışsal Tedaviler Genelde bilişsel aşamadan sonra gerçekleşen davranışsal tedavi sürecinde, hastaya bilişsel çarpıtmalarının sonucu yaşadığı kasılmaları nasıl kontrol edebileceği öğretilir. Bu aşamada bir takım davranışlar egzersizler verilmektedir. Bu egzersizler ile hastaya vajina kaslarını kullanmayı, gevşemeyi, genital bölgesini normalleştirmeyi, genital bölgesini inceleyebilmeyi, eşle yakınlaşabilmeyi, haz almayı ve bedenini kullanmayı öğretmek hedeflenir. Davranışsal Tedavilerde yer alan egzersizlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Ayna Egzersizleri

Kegel Egzersizleri

Masaj Egzersizleri

Nefes Egzersizleri

Mastürbasyon ve Partnerbasyon Egzersizleri

Parmak Egzersizleri ‘Sistematik duyarsızlaştırma tekniği’ ile aşamalı bir şekilde devam eden 3 günlük yoğunlaştırılmış bir süreçten sonra kalıcı çözüme ulaşılabilmektedir. Cerrahi Yöntemler Vajinismus genelde psikolojik sebeplerle yaşanan bir hastalık olsa da %10 oranında hastalarda fiziksel bir problem görülebilmektedir. Hastanın jinekolojik muayenesi esnasında tespit edilebilecek bu problemler, genelde kızlık zarının olması gerekenin aksine kalın, doğuştan yüksek kenarlı, ay şeklinde ya da bölmeli olmasıdır. Bazen de cinsel ilişkiye girememe problemi bir takım kistler veya vulvar vestibulit sendroma bağlıdır. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahalelerin yapılması gerekir. Bunlardan en sık başvurulanları kızlık zarının çıkartılması (hymenektomy) veya kızlık zarına kesik atılması (hymenotomy) operasyonudur.

Hipnoterapi Hipnoterapi vajinismus tedavisinde kullanılan bir başka yöntemdir. Hipnoz tedavisinde hastaya verilen bir takım telkinlerle hastanın algı, duygu, düşünce ve davranış değişikliği yaşaması hedeflenir. Hipnozun bir uzman tarafından uygulanması ise çok önemlidir. Hipnoz altında verilen telkinlerle farkındalık durumu oluşturulmaktadır. Hipnoz tedavisi motivasyonu arttırır, özgüveni sağlar ve kasılmaları azaltır. Emdr Tedavisi Emdr tedavisi travma bakış açısıyla hastanın kasılma ve kaçınma semptomlarını ele alarak iyileştiren ve vajinismus tedavisinde son dönemde oldukça sık başvurulan bir tedavi yöntemidir. Özellikle aldatılma, taciz, tecavüz, kötü ilk regl deneyimi ya da cinsellikle ilgili olumsuz deneyim, duyum ve davranışlara maruz kalma gibi olumsuz anların çalışılarak iyileştirilmesi vajinismus hastalarının tedavilerinde oldukça önemli bir yöntemdir. Akupunktur Tedavisi Akupunktur tedavisinde insan beyninde bulunan organ fonksiyonlarından ve stres uyaranlarından sorumlu limbik sistemin düzenlenmesi hedeflenir. Akupunktur vajinismus tedavisinde kullanılabilecek ve bir uzman tarafından uygulanması gereken önemli bir tamamlayıcı yöntemdir.

Biyofeedback Tedavisi

Biyofeedback tedavisi genelde fizyoterapistler tarafından uygulanır. Hastanın kas aktivasyonunu ölçen elektromiyografi ile kadının pelvik kaslarını ne zaman aktive ettiğini belirlemesine yardımcı

olmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler EFT “emotional freedom techniques” tedavisinde, parmak uçları ile bazı akupunktur noktaları uyarılır. Bu uyarılar ile yaşanan olumsuzluklara bağlı gelişen enerji tıkanıklıkları giderilir. Vajinismus tedavsinde uygulanabilecek alternatif ve tamamlayıcı bir tekniktir.

NLP “neuro linguistic programming” de vajinismus tedavisinde kullanılan ek yöntemlerden biridir. NLP bilinç altı ve bedenle birlikte çalışan zihinsel bir tekniktir. Evlilik Terapileri Vajinismus hastalarında zaman içerisinde öfke patlamaları, tartışmalar ve evlilik sorunları sık olarak izlenebilmektedir. Sağlıklı bir ilişki ve duygusal tatmin sağlıklı bir cinsel yaşam için önemli bir ön koşuldur. Çiftin ilişki sorunlarının evlilik terapisi ile çözümlenmesi, sağlıklı bir ilişkiye kavuşmaları ve ilişkide kendilerini değerli, sevilebilir ve güvende hissetmeleri hedeflenir. Evlilik terapileri, ilişki sorunları olan çiftlerin tedavi başarıları için oldukça önemlidir.