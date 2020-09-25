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Vali Coşkun: Covid-19 hastasının yoğun bakımdaki tedavi maliyeti 15 bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yoğun bakımdaki bir Covid-19 hastasının tedavi maliyetinin ortalama 15 bin lira olduğunu söyledi.

Vali Coşkun: Covid-19 hastasının yoğun bakımdaki tedavi maliyeti 15 bin lira

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine koronavirüs ile mücadele kapsamında bir mektup yazdı. Mektubunda, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmeden önce ve görüldükten sonra devletin, vatandaşların sağlığı için önemli kararlar aldığını ifade eden Coşkun, kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle birlikte azalan vaka sayılarında tekrar artışın yaşandığına dikkat çekti. Bu süreçte sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden ailelerinden uzakta vatandaşların sağlığı için çalıştığını kaydeden Vali Coşkun, mektubunun devamında şunları söyledi:

"Bir Covid-19 hastasının hastanede serviste tedavi maliyeti ortalama 5 bin TL, yoğun bakımda tedavi maliyeti ise ortalama 15 bin TL'dir. Halbuki bu maliyetlerin en aza indirilmesi ve harcamaların vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla kullanılabilmesi, siz kıymetli hemşehrilerimizin alacağı tedbirlere bağlı olup, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kalabalık ortamlardan uzak durulduğu taktirde bu salgın sürecini hep birlikte en az zararla atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

(DHA)

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