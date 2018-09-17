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Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programa İlköğretim Haftası kutlamaları nedeniyle geç kaldı. Vali Çınar, programın kendisi beklenmeden başladığını görünce İstiklal Marşı'nın okunmasını bekledikten sonra tören alanından ayrıldı.

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Saat 11.00'de başlayan törene Vali Ahmet Çınar, Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamaları nedeniyle 10 dakika geç kaldı. Ahilik Haftası programı ise duyurulan saatte başladı. Programa katılanların saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada Vali Ahmet Çınar ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de valilik önüne geldi. Vali Çınar, protokole girmeyerek kalabalığın sonunda İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Çınar, İstiklal Marşı'nın sona ermesinin ardından Başkan Akdemir ile birlikte tören alanından ayrılıp makam odasına geçti. Vali Çınar'ın tören alanından ayrılmasının ardından program devam etti. Törenin hemen ardından Ahilik Haftası kutlama komitesini makam odasında kabul etmesi beklenen Vali Çınar, programı iptal etti.

KOMİTEYİ ÖĞLEDEN SONRA KABUL ETTİ

Vali Çınar, saat 14.00'te ise Ahilik Kutlama Komitesi'ni kabul etti. Vali Çınar, ahiliğin öneminden bahsederek geleneklerin mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Ahiliğin önemli esnaf geleneklerinden biri olduğunu ifade eden Vali Çınar, "Bunun içerisinde ticari ahlaki anlamda dersler alacağımız kolayca kendimizi mi yeni nesillere aktarımı yapabileceğimiz değerler vardır. Bu anlamda Ahilik Haftası'nı kutlarım. İşlerin güzel olmasını diliyorum. Bütün esnafımıza helalinden bol kazançlar diliyorum." dedi. Vali Çınar, gazetecilerin törenden erken ayrılmasıyla ilgili soru üzerine, "Bir yanlış anlaşılma yok, sorun da yok" dedi. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

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Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldıVali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı
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Zonguldak ahmet çınar zonguldak valisi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hem geç kal hem naz yap olur bunlarmı bi ili yönetecek yazık
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