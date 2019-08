Vali Memiş köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir ilçesinde adını yerleşkesinde bulunan tarihi yapılardan alan Sırakonaklar Mahallesi’nde incelemede bulundu. Burada tulum ile karşılanan Vali Memiş, daha sonra köylülerle tulum eşliğinde horon oynadı.

Mahallenin, doğa ve tarihi güzelliklerini bir arada barındıran muhteşem bir coğrafyada bulunduğu ifade eden Vali Okay Memiş, “İş adamlarımızdan bu güzelliklerin tanıtılmasını ve bunun sermayeye dönüştürülmesini bekliyoruz” dedi.

İl genelinde turizm potansiyeli olabilecek alanları dağ taş demeden yerinde görüp inceleyen Vali Okay Memiş’in son durağı İspir ilçesi oldu. Elmalı Mahallesi’nde bulunan, içerisinde barındırdığı sarkıt ve dikitleri ile ünlü Elmalı Mağarası’na giden Vali Memiş, Türkiye’de mağara turizminin yaygınlaştığını söyledi. Gazeteci, vatandaş ve kurum yetkilileri ile birlikte mağaraya doğru patika bir yoldan yürüyüşe geçen Vali Okay Memiş, mağaranın ilk etapta yollarını yapacaklarını söyledi. Bu konuda çalışmalara başlayacaklarının müjdesini veren Memiş, “Elmalı Mağarası’ndan çok daha küçük ölçekli olup da 10 binlerce insanın ziyaret ettiği mağaralar var. Bizim burada öncelikli olarak yapmamız gereken vatandaşımızın buraya güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bunun için yolla birlikte çok güvenlikli bir merdiven yapmamız gerekiyor. Önümüzde haftalarda bu çalışmaları başlatıp en kısa zamanda bitireceğiz” diye konuştu.