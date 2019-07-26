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Vali Memiş solunum cihazı bekleyen minik Hilal Azra'ya sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 01:00 | Son Güncelleme

Erzurum'da prematüre doğan ikiz kız kardeşi solunum yetmezliğinden ölen, kendisi de hastanede tedavi gören 13 aylık Hilal Azra Canbaz'a evinde tedavi görüp sağlığına kavuşması için gerekli ev tipi solunum cihazı, Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatıyla Valilikçe alınacak - Baba İlhan Canbaz: - "Yetkililer arayıp kızım için gerekli olan solunum cihazının Erzurum Valiliğince alınacağı müjdesini verdiler. Çok mutluyum, Allah'a şükürler olsun, Allah devletimizden, milletimizden, Erzurum Valisi Memiş'ten ve sesimizi duyuran AA'dan razı olsun"

Erzurum'da prematüre doğan ikiz kız kardeşi solunum yetmezliğinden ölen, kendisi de hastanede tedavi gören 13 aylık Hilal Azra Canbaz'a evinde tedavi görüp sağlığına kavuşması için gerekli ev tipi solunum cihazı, Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatıyla Valilikçe alınacak.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), prematüre doğduğu için akciğerleri gelişmemesi nedeniyle solunum cihazına bağlanan ancak enfeksiyon riski sebebiyle tedavisinin evinde sürdürülmesi gereken Canbaz'a, ailesi, maddi durumu yetersiz olduğu için ev tipi solunum cihazı alamadı.

Bu durumun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Minik Hilal Azra solunum cihazı bekliyor" başlığıyla haberleştirilmesi üzerine, Erzurum Valisi Okay Memiş harekete geçti.

Haberi, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında gören Vali Memiş, ilgililere talimat vererek yaklaşık 22 bin lira olduğu belirtilen solunum cihazının, Erzurum Valiliğince alınıp Hilal Azra'ya verilmesini istedi.

Bunun üzerine Valilik yetkilileri, aileyle görüşerek Hilal Azra'ya solunum cihazının Erzurum Valiliğince alınacağını, kendilerine de gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

- "Erzurum Valisi ve AA'dan Allah razı olsun"

Minik Hilal Azra'nın babası İlhan Canbaz, AA'nın haberi üzerine, Valilik yetkililerinin kendisini aradığını belirterek, küçük kızına ve kendilerine sahip çıkan Vali Okay Memiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

AA yetkililerine de sesini duyurduğu için minnettar olduğunu anlatan Canbaz, "Yetkililer arayıp kızım için gerekli olan solunum cihazının Erzurum Valiliğince alınacağı müjdesini verdiler. Çok mutluyum, Allah'a şükürler olsun, Allah devletimizden, milletimizden, Erzurum Valisi Memiş'ten ve sesimizi duyuran AA'dan razı olsun." diye konuştu.

Erken doğan Hilal Azra Canbaz'ın ikizi Zeynep Zehra Canbaz, dünyaya geldikten 75 gün sonra solunum yetmezliği sebebiyle hayata tutunamamıştı.

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