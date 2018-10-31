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Vali Şahin'den Çalışkan'a veda ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a veda ziyaretinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Valiler kararnamesiyle Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ankara'ya atanması dolayısıyla İstanbul'daki yöneticilere veda ziyaretinde bulunan Şahin, bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine geldi. Vali Şahin, kendisini karşılayan Emniyet Müdürü Çalışkan ile bir süre görüştü.

Şahin, görüşme sonrası yerleşke avlusunda hazır bulunan il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleriyle, tek tek ellerini sıkarak vedalaştı.

Emniyet müdürleriyle toplu halde hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, daha sonra gazetecilerle de vedalaşarak emniyet yerleşkesinden ayrıldı.

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Ankara Valiliği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Vasip Şahin

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