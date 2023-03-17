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  4. Vali sosyal medyadan uyardı: Selde su fırsatçılığı! Yaptıkları 'pes' dedirtti

Vali sosyal medyadan uyardı: Selde su fırsatçılığı! Yaptıkları 'pes' dedirtti

17.03.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından fırsatçılar yine boş durmadı. Sel sonrası kentte hazır su satışı yapanların fahiş fiyat uyguladığı iddia edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Vali sosyal medyadan uyardı: Selde su fırsatçılığı! Yaptıkları 'pes' dedirtti

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından fırsatçılar harekete geçti. Hazır su fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı iddia edilen kentte Vali sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazır su fiyatlarında artış yaşandığı duyumları aldıklarını belirtti.

Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız."

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik dolayısıyla kent merkezindeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.

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