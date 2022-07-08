Vali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bayram mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya, paylaştığı mesajla İstanbulluların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "Kıymetli Hemşehrilerim; Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hâli Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. İçinde birçok hikmeti barındıran bayramımız ülkemize, İstanbul'umuza ve İslam alemine hayırlar getirsin." ifadeleri yer aldı.

İşte İstanbul Valisi Yerlikaya'nın bayram mesajı;

"Sevgili İstanbulllular, bizleri bayrama kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Sevginin, vefanın ve fedakarlığın simgesi, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel hali Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Kıymetli hemşehrilerim, kurban kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmaktır. İçinde birçok hikmeti barındıran Kurban Bayramı'mız İstanbul'umuza, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Bayramımız mübarek olsun."



