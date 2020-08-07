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  4. Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askere gidecek olan gençlere seslenerek, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Vali Ali Yerlikaya resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Yeni celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul’dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz” ifadelerini kullandı.

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