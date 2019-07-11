Vali Yerlikaya 'Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmalar' programına katıldı

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 'Sıfır Atık İstanbul Sektörel Buluşmalar' programına katıldı. Otel ve marina işletmecileriyle bir araya gelen Vali Yerlikaya İstanbul'daki kamu binalarında sürdürülen sıfır atık projesiyle ilgili, "Şubat ayından Haziran ayının içerisine kadar İstanbul'da kamuda 12 bin 700 binada Sıfır Atıkla ilgili özverili bir çalışma gerçekleştirildi." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili hazırlanmış tanıtım videosu izletildi. Ardından konuşma yapan Vali Yerlikaya, "Şubat ayından Haziran ayının içerisine kadar İstanbul'da kamuda 12 bin 700 binada sıfır atıkla ilgili özverili bir çalışma gerçekleştirildi. Valiliğimizde sıfır atık ile ilgili bütün yapılan hizmetlere, süreç yönetimini takip etsin, izlesin, değerlendirsin diye bir ofis kuruldu. O ofiste takdire şayan bir hizmet verdi. Arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Daha önce Şubatta yola çıkarken, tespit ettiğimiz 12 bin 700, ki bu Türkiye'deki sıfır atığa geçen kamu binalarının yaklaşık yüzde 60'ına teşkil ediyor. 5 ay gibi bir sürede biz bunu büyük bir sevinçle başardık. Nefsimizde başardığımız bu konuyu artık şehrimizde özel sektörümüze de önermek, tavsiye etmek, onlarla birlikte de bunu başarmak istediğimiz için bugün huzurlarınıza geldik." diye konuştu.