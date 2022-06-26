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  4. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı: Çünkü anneler bilir

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı: Çünkü anneler bilir

26.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı paylaşımda "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı: Çünkü anneler bilir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz.

O yüzden 2020 yılından beri en iyi narkotik polisi anne diyoruz. Çünkü anneler bilir.

Uyuşturucu ile mücadele vatan görevidir."


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