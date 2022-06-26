Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı: Çünkü anneler bilir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz.

O yüzden 2020 yılından beri en iyi narkotik polisi anne diyoruz. Çünkü anneler bilir.

Uyuşturucu ile mücadele vatan görevidir."

Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz.



O yüzden 2020 yılından beri #EnİyiNarkotikPolisiAnne diyoruz.



Çünkü #annelerbilir????



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE VATAN GÖREVİDİR????????#UyuşturucuİleMücadeleGünü pic.twitter.com/V7pgfWUHDn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2022



