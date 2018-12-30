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VALİ YERLİKAYA'DAN YENİ YIL MESAJI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluların yeni yılını kutladı.

İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbulluların yeni yılını kutladı.
Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:
Aziz İstanbullular,Yeni bir yıla daha hoş geldin" demenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2019'un; medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuza, cennet vatanımıza ve tüm insanlığa iyilik ve güzellikler getirmesini içten duygularımla temenni ediyorum.
Dilerim umutlarla karşıladığımız yeni yıl; gönül bağlarımızın daha da sağlamlaştığı, huzurlu yarınlara kucak açtığımız, tüm hayallerimizin gerçekleştiği bir yıl olsun.Dilerim, yeni yılda iki günümüz birbirine eşit olmasın. Her günümüz, bir öncekinden çok daha huzurlu, çok daha güzel olsun, her günümüz yaşam sevinciyle dolsun. Adeta bir ebru gibi renkleri ve ışıltısıyla göz kamaştıran yedi tepeli şehrimizin ışığını daha da parlatmak, dünyanın en görkemli yıldızı haline getirmek için yeni yılda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2019'un; hizmetkârı olduğum İstanbul'a, size, ailenize, sevdiklerinize, Türkiye'ye ve tüm dünyaya iyilikler ve güzellikler getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar.

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