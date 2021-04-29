Valilikten sokağa çıkmaya yasağı izni nasıl alınır?

Valilikten sokağa çıkma yasağı nasıl alınır sorusu tam kapanma uygulamasının başlaması ile gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkmak zorunda olanlar hangi durumlarda izinli olarak sokağa çıkma yasağı izni alabileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar...

VALİLİKTEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZNİ NASIL ALINIR?

Valilikten izin alabilmek için zorunlu hallerde bulunuyor olmak gerekmektedir. Bu haller;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Bu haller dışında zorunlu bir halinizin bulunduğunu düşünüyorsanız il valiliği ya da ALO 199 hattını arayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

