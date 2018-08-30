Van, Bitlis ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı (2)

ASKER VE VATANDAŞLAR, GOMAN DAĞI'NA YÜRÜDÜ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından asker, güvenlik korucuları ve vatandaşların da bulunduğu topluluk, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 2071 rakımlı Goman Dağı'na doğru yürüyüşe geçti.
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