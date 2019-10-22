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Van Büyükşehir Belediyesi'nden 2 bin kişiye sıcak yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye günlük 2 öğün 3 çeşit yemek veriyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye günlük 2 öğün 3 çeşit yemek veriyor. Aşevi’nde hazırlanan yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı aşevinde günlük 2 bin kişiye 2 öğün 3 çeşit yemek, aşevinin 24 çalışanı tarafından hazırlanıyor. Yemekler gıda kontrol mühendislerince analizi yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Yemek miktarı da birey sayısına göre muhtaç ailelere sunuluyor.

GÜNDE 2 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILIYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Erkan Akın, her platforma ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın gayreti içinde oldukmarını belirterek, "Yemekler sabaha karşı 03.00 gibi pişirilmeye başlanıyor. Hazırlanan ürünler gıda mühendisleri tarafından kontrolleri yapılarak, sabah 09.00-09.30 saatleri arasında sefer taslarına dolduruluyor ve ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu işlem her gün bu şekilde devam ediyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmanın gayreti içindeyiz.Yemek verdiğimiz kişiler genellikle yemek yapamayan yaşlı ve engelli insanlar. Bu insanlara her gün 2 öğün yemek veriyoruz" dedi.

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