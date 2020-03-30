Van'da çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya üzerindeki bir video paylaşım uygulamasında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen M.T isimli şahıs, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalanmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir."



