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  4. Van'da rekor kıran kar yağışı sonrası ilginç görüntü! Karda yüzdüler!

Van'da rekor kıran kar yağışı sonrası ilginç görüntü! Karda yüzdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaydedilen görüntüler görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Antrenörü Şeyda Görücü, yüzme havuzu yerine bu kez karda antrenman yaptı.

Kent genelinde üç gündür etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, kimilerine ise eğlence oldu. Son 26 yılın en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Van’da bir metreyi bulan karda kimi yüzdü, kimi de yüksekten atlayarak doyasıya eğlendi. Van Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Antrenörü Şeyda Görücü de kent genelinde etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürerek, kar içinde antrenman yaptı. Karda yüzerken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Görücü, karın içinde yüz üstü ve sırt üstü yüzebiliyor. Görücü, “Öğrencilerimiz kar yağışından dolayı şu anda antrenmanlara gelemiyorlar. Çocukların antrenmana gelmemesi nedeniyle biz de kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, antrenmanımıza karda devam ediyoruz” dedi.

'KARDA YÜZMEK SUDA YÜZMEKTEN DAHA ZOR'

Hayatında ilk defa bu kadar karı bir arada gördüğünü dile getiren Görücü, “Karda yüzmek çok güzel bir duygu. Batılı olanlar eminim bu duyguyu hiç tatmamışlardır. Bende Elazığlıyım ama Elazığ’a da bu kadar kar yağdığını hiç görmedim. Van’da da 5 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Biz de bunu eğlenceye dönüştürmek istedik. Karda yüzmek suda yüzmekten daha zor” ifadelerini kullandı.

KARDA YÜZENLERE TAVSİYE

Son günlerde karda yüzen vatandaşlara uyarılarda da bulunan Görücü, “Vatandaşlar, kar atlayışı yaparken dikkat etmeleri gerekir. Çünkü atlayış tekniğini bilmedikleri taktirde başlarını yere vurabilirler. Bu da olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bunun yanında bulundukları yerin kar yağmadan önceki halini bilmeleri gerekir. Aksi taktirde başını taşa veya kaldırıma vurabilirler. Buna dikkat edilmelidir. Ayrıca atlayış yaparken de başlarını korumalarını öncelikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

'8 BİN 500 ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Görücü, “Hafta içi 4 gün dörder saat Cumhurbaşkanlığının düzenlemiş olduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde 8 bin 500 öğrencimize eğitim veriyoruz. Hafta sonları ise öğrenim, temel eğitim ve performans olmak üzere yarış gruplarımız var. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan ve destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a ve tesis amirimiz ve aynı zamanda yüzme branşına büyük emekler veren Mustafa Iğdır’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ise hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Karda yüzenler ve yüksekten karın içine atlayanların videoları büyük ilgi görürken, olası yaralanmalara karşı tedbir almadıkları görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Şeyda Görücü kar antrenman

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