Van'da rekor kıran kar yağışı sonrası ilginç görüntü! Karda yüzdüler!

Kent genelinde üç gündür etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, kimilerine ise eğlence oldu. Son 26 yılın en şiddetli kış mevsiminin yaşandığı Van’da bir metreyi bulan karda kimi yüzdü, kimi de yüksekten atlayarak doyasıya eğlendi. Van Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Antrenörü Şeyda Görücü de kent genelinde etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürerek, kar içinde antrenman yaptı. Karda yüzerken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Görücü, karın içinde yüz üstü ve sırt üstü yüzebiliyor. Görücü, “Öğrencilerimiz kar yağışından dolayı şu anda antrenmanlara gelemiyorlar. Çocukların antrenmana gelmemesi nedeniyle biz de kar yağışını eğlenceye dönüştürüp, antrenmanımıza karda devam ediyoruz” dedi.

'KARDA YÜZMEK SUDA YÜZMEKTEN DAHA ZOR'

Hayatında ilk defa bu kadar karı bir arada gördüğünü dile getiren Görücü, “Karda yüzmek çok güzel bir duygu. Batılı olanlar eminim bu duyguyu hiç tatmamışlardır. Bende Elazığlıyım ama Elazığ’a da bu kadar kar yağdığını hiç görmedim. Van’da da 5 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Biz de bunu eğlenceye dönüştürmek istedik. Karda yüzmek suda yüzmekten daha zor” ifadelerini kullandı.