HABER

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent'te çalışmalar yapan bilim insanları, nanoteknolojiyle daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi.

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van YYÜ Teknokent bünyesinde bir süredir çalışma yürüten bir grup bilim insanı, yüzde 98'i yerli malı, daha dayanıklı güvenlik yeleği üretti. Nanoteknolojiyle üretilen yeleklerin, roket, uçaksavar ve benzeri mühimmatlara karşı dayanıklı olduğu ve şu ana kadar üretilen zırh kumaşları arasında en iyi sonucu verdiği belirtildi. Değişik kompozit yapılarda en üst seviyeye ulaşan, testlerde olumlu sonuç alınan zırhın, esnek olma özelliği ile de birçok yüzeye uygulanabileceği vurgulandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önceden üretilen güvenlik yeleğinin geliştirilerek tank zırhı ve güvenlikli kulelerde kullanılabileceğini belirterek, "Çok önceden beri Teknokent'imizde önemli çalışmalar yapılmaktaydı. Özellikle güvenlik yeleği dediğimiz, çelik yelek kapsamında önemli çalışmalara adım atıldı. Bu geliştirilerek tank zırhını ve güvenlikli kulelerini koruyacak kadar geliştirildi. Üniversitemiz tarafından geliştirilen yelek, çok değişik kapsamda güce sahip. Mermilere karşı koruyucu özelliği bulunan çelik yelek, güvenlik kuleleri ve tank zırhı için de geliştirilmiş oldu" dedi.

Güvenlik yeleğinin diğer yeleklere göre daha güvenli ve hafif olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Peyami Battal, "Tüm testler yapıldı. Bunlarda artık üretim aşamasına geçildi. Üretimine Van'ınımızın Teknokent'i içinde devam edilecek. Bu çelik yelek koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içine dahi dikilecek incelikte. Yaklaşık 250-300 gram civarında. Dolayısıyla bu yelek akranları içerisinde hem daha güvenlikli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sürülmüş olacak. Tanklar savaş meydanlarında olsun, güvenlikli bölgelerde olsun çok değişik mermilere muhatap olan araçlardır. Bunların etkin bir şekilde korunması lazım. Bununla ilgili çalışma da iyi bir noktada. Bununla ilgili de seri üretime geçmek için son aşamaya gelindi" diye konuştu.

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Müslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktüMüslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktü
Polisler, Elif'in, 'kırmızı düdük' isteğini yerine getirdiPolisler, Elif'in, 'kırmızı düdük' isteğini yerine getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van van yüzüncü yıl üniversitesi uçaksavar roket

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.