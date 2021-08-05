HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Van'da yürek ısıtan görüntüler! Susuz kalan kaplumbağaya elleriyle su içirdiler

Van'da yürek ısıtan görüntüler! Susuz kalan kaplumbağaya elleriyle su içirdiler

05.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde bir grup arkadaş, sıcak havadan etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içirip, doğal yaşama dikkat çekmek amacıyla bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Erciş'te yaşayan bir grup arkadaş, sıcak havadan etkilenen kaplumbağayı fark edince harekete geçti. Yanlarındaki suyu elleriyle kaplumbağaya içiren arkadaşlar, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, doğal yaşama dikkat çekmek ve duyarlılığın artması amacıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Doğada bulunan tüm hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Yunus Yeşilyurt, "Ülkemizin birçok yerinde orman yangınları için söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabi bu durum orada yaşayan canlıları tehdit ediyor, hepimizin ciğeri yanıyor. Ormanda yaşayan tüm canlılar gibi kaplumbağalar da bulunuyor. Bugün arkadaşlarımla gezmeye geldiğimizde sıcaktan bunalan ve susuz olduğunu düşündüğümüz bu kaplumbağaya yanımızda getirdiğimiz suyu verdik. Kaplumbağa, ellerimizle verdiğimiz suyu içmeye başladı. Suyu içtikten bir süre sonra kaplumbağa doğal hayatına geri döndü" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Maymunlar aleminde nadir görülen gelişmeMaymunlar aleminde nadir görülen gelişme
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.