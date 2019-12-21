HABER

Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

VAN Gölü Havzası'nı tehdit eden ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerin ardından bölgede, şimdi de tatlı su ıstakozu ortaya çıktı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- VAN Gölü Havzası'nı tehdit eden ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerin ardından bölgede, şimdi de tatlı su ıstakozu ortaya çıktı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri için tehdit oluşturan su ıstakozlarının birileri tarafından getirilip, su kaynaklarına atıldığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan çok tehlikeli bir durum" dedi.
Van Gölü Havzası'ndaki tatlı su kaynakları, son yıllarda yeni tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Son bir kaç yıldır görülmeye başlanan ve bölgede doğal olarak yaşamayan zebra midyelerin tehdidi altındaki Van Gölü Havzası'ndaki Zernek Baraj Gölü'nde tatlı su ıstakozu görülmeye başlandı.
Bu türler, bilim insanlarına göre büyük bir tehlikenin habercisi. Van, Ağrı, Bitlis ile Iğdır'daki tatlı su kanyaklarında çalışmalar yürüten ve 3 yıl önce yaptığı açıklamayla bu tür tehlikelerin yaşanabileceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Dışardan herhangi bir akarsu veya bir bağlantısı yok. Van Gölü Havzası içindeki türlerin havza dışına çıkması veya havza dışındaki bir canlının havzanın içine girmesi mümkün değil" dedi
'2-3 YILDIR FARKLI TÜRLER ORTAYA ÇIKTI'
Son 2-3 yıldır havzada farklı türlerin olduğunu belirten Dr. Akkuş, şöyle konuştu:
"Yani önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip, buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan hem de diğer açıdan çok tehlikeli bir durum. Çünkü Van Gölü Havzası bugün bütün kirlenmelerine karşı ülkemizin hatta dünyanın en temiz su kaynaklarını barındırıyor. Buraya dışarıdan getirilecek olan türler, buradaki doğal olarak yaşayan türleri tehdit etmektedir. Yine bu türlerle birlikte havzamıza gelecek olan yeni hastalıklar buradaki türlerin yaşamını tehlikeye sokacaktır. Zernek Baraj Gölü'nde, 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda yeni bir türün yani tatlı su ıstakozunun kerevitinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu türü birileri gelip buraya attı ve tür burada çoğalmaya başladı. Bu tür burada yaşayan sazangillere ait bireylerin yumurtalarını yiyecek ve buradaki balıkçılığı olumsuz etkileyecek."
İNCİ KEFALİNİ TEHLİKEYE SOKACAK
Ülkemizde bulunan bütün akarsuların önemli olduğunu fakat Van Gölü'ne dökülen akarsuların ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Dr. Akkuş, "Van Gölü'ne dökülen akarsular, inci kefali üreme habitatları. Buradaki ıstakozların akarsuyun aşağı taraflarına yani Van Gölü'ne dökülen kısımlarına ulaşması, üreme döneminde yumurta bırakan inci kefalleri için çok ciddi bir tehlike oluşturacak. Ve 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali stokunu tehlikeye atacaktır. Buradan resmi kuruluşlara sesleniyoruz. Lütfen gerekli önlemleri alın. Yasalara göre aykırı olan bu işin önüne geçin. Çünkü su kaynakları bizim geleceğimiz. Van Gölü stratejik öneme sahip ve gelecek nesiller için korumamız gerekmektedir" diye konuştu.
3 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK
Bölgedeki tatlı su kaynaklarında 3 yıldır araştırmalar yaptığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bundan tam 3 yıl önce Van Gölü etrafında yaptığımız araştırmalarda özellikle Ağrı Balık Gölü'nde, Iğdır'daki sulama kanallarında, tatlı su kerevitinin olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak aynı tehlikenin Van Gölü Havzası için de olduğunu söylemiştik. Bir gün bu türlerin birileri tarafından getirilip, buralara atılabileceğini söylemiştim. Resmi kurumlara bildirdim. Fakat 3 yıl sonra maalesef bu türün bu bölgede olduğunu görüyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Güneşe hasret mahallede sisle gelen bereketGüneşe hasret mahallede sisle gelen bereket
Diyarbakır’da şüpheli ölümDiyarbakır’da şüpheli ölüm
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Aralık ayındaki güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Hint Okyanusu'nda Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Mert Alpaslan’ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Mert Alpaslan’ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda öldürüldüler

Son dakika! "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sabah 06.00'da acı görüntü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.