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Van Gölü'nde görsel şölen başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Göç yollarının üzerinde bulunan Van Gölü her dönem farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. 213 kuş türünün gözlemlenebildiği Van Gölü, bu günlerde flamingoları ağırlıyor.

Erciş sahillerinde görülen flamingolar, görsel şölen sunuyor.

Flamingoların görsel şöleni

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özdemir Adızel, “Van Gölü havzasında yaklaşık 10 bin flamingo var. Kasım sonuna kadar havzada kalıyorlar” dedi.
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İşte muhteşem görüntüler.
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flamingo Van Gölü

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