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  4. Van Gölü’nde tekne battı: 7 ölü, 64 yaralı

Van Gölü’nde tekne battı: 7 ölü, 64 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 08:14 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesiyle beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesiyle beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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