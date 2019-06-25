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Van merkezli 9 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

VAN merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından ardışık arama, kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi, belge bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, 1 emekli astbusay, 1 emekli uzman erbaş, 1 istifa eden astsubay, 1 KHK ile ihraç edilen subay olmak üzere 18 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.

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